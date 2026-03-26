Βίντεο: Ο Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς, το νέο αστέρι της Σερβίας, έβαλε το γκολ της χρονιάς κόντρα στην Αγγλία
Σερβία Άντερλεχτ κ19 Ευρωπαϊκό Κ19 Γκιμαράες

Ο 19χρονος μέσος πέτυχε ένα απίστευτο γκολ στην πρεμιέρα του Elite Round του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ19

Στην Pista de Atletismo Gémeos Castro στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας δεν βρέθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι για να παρακολουθήσουν την εναρκτήρια αναμέτρηση Σερβία-Αγγλία του Β' ομίλου του Elite Round του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ19.

Ωστόσο, όσοι το πήραν απόφαση να δουν τον αγώνα, αισθάνονται πλέον τυχεροί και προνομιούχοι καθώς απόλαυσαν ένα απίθανο γκολ το οποίο σίγουρα θα είναι υποψήφιο για το βραβείο Πούσκας (δίνεται στο καλύτερο γκολ της χρονιάς).

Σκόρερ ο 19χρόνος Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός της Άντερλεχτ (η ομάδα των Βρυξελλών τον απέκτησε το καλοκαίρι από την Τσουκαρίτσκι).

Το νέο αστέρι των Σέρβων, αφού έκλεψε τη μπάλα, δύο μέτρα κάτω από τη σέντρα, σήκωσε το κεφάλι του, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτός εστίας και έστειλε τη μπάλα να ταξιδέψει με το μαγικό του δεξί πόδι για περίπου 50 μέτρα, πριν καρφωθεί στο παραθυράκι της εστίας των Άγγλων.

Δείτε το βίντεο και απολαύστε μία στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας και τέχνης:




