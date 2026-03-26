Πλεύρης: Προχωρά ο Κανονισμός Επιστροφών, διεργασίες για κέντρα σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι Αριστερά και ΠΑΣΟΚ δεν στήριξαν τον Κανονισμό Επιστροφών, όπως δεν ψήφισαν και το Κανονισμό των Ασφαλών Τρίτων Χωρών
Στην πρόοδο του Κανονισμού Επιστροφών αναφέρεται με ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισημαίνοντας ότι διατάξεις του έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.
Όπως σημειώνει, πρόκειται για κανονισμό που επιτρέπει τη δημιουργία Κέντρων Επιστροφής σε τρίτες χώρες και διευκολύνει τις επιστροφές, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διεργασίες με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, αναφέρει ότι «Αριστερά και ΠΑΣΟΚ δεν στήριξαν τον Κανονισμό Επιστροφών», όπως –κατά τον ίδιο– δεν ψήφισαν και τον Κανονισμό των Ασφαλών Τρίτων Χωρών, υποστηρίζοντας ότι οι δύο αυτοί κανονισμοί επιταχύνουν τις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών.
Ο κ. Πλεύρης θέτει ερωτήματα προς το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί άλλο να κρύβεται», και διερωτάται «σε τι διαφέρει η σημερινή πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τη μετανάστευση με την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ για τα ανοικτά σύνορα».
Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:
«Προχωράει ο Κανονισμός των Επιστροφών !!!!! Διατάξεις του Κανονισμού ήδη έχουμε εισάγει στο δίκαιο μας. Κανονισμός που επιτρέπει τη δημιουργία Κέντρων Επιστροφής σε τρίτες χώρες και διευκολύνει τις επιστροφές. Ήδη με Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία έχουμε ξεκινήσει τις διεργασίες για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων εκτός της ΕΕ. Αριστερά και ΠΑΣΟΚ δεν στήριξαν τον Κανονισμό Επιστροφών, όπως δεν ψήφισαν και το Κανονισμό των Ασφαλών Τρίτων Χωρών. Το ΠΑΣΟΚ δε μπορεί άλλο να κρύβεται. Οι δύο αυτοί Κανονισμοί επιταχύνουν τις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών και δεν τα στήριξαν οι ευρωβουλευτές του. Ρωτώ λοιπόν Γιατί; Και Σε τι διαφέρει η σημερινή πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τη μετανάστευση με την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ για τα ανοικτά σύνορα;»
Προχωράει ο Κανονισμός των Επιστροφών !!!!! Διατάξεις του Κανονισμού ήδη έχουμε εισάγει στο δίκαιο μας. Κανονισμός που επιτρέπει τη δημιουργία Κέντρων Επιστροφής σε τρίτες χώρες και διευκολύνει τις επιστροφές. Ήδη με Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία έχουμε ξεκινήσει τις…— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) March 26, 2026
