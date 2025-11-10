Γιούλη Τσαγκαράκη για τα σχόλια σχετικά με τον ίντερσεξ ρόλο της στις «Σέρρες»: Αν μπορούσα να υποκλιθώ, θα το έκανα
Γιούλη Τσαγκαράκη για τα σχόλια σχετικά με τον ίντερσεξ ρόλο της στις «Σέρρες»: Αν μπορούσα να υποκλιθώ, θα το έκανα
Το 99,9% των μηνυμάτων ήταν «ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό το άνοιγμα», εξήγησε η ηθοποιός
Στην αγάπη που δέχτηκε από τον κόσμο λόγω του χαρακτήρα που υποδύθηκε στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη αναφέρθηκε η Γιούλη Τσαγκαράκη.
Η ηθοποιός που ενσάρκωσε τον πρώτο ίντερσεξ χαρακτήρα στην ελληνική τηλεόραση, εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να υποκλιθεί στους ανθρώπους για τα μηνύματα που της έστειλαν, αφού τη συγκίνησαν βαθιά. Όπως ανέφερε, πολλοί ήταν εκείνοι που ταυτίστηκαν με τη θεία Σταματίνα και έγινε εκδηλωτική, όταν έμαθε ποια είναι η ταυτότητά της.
Η Γιούλη Τσαγκαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στις «Σέρρες», επισημαίνοντας αρχικά ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανατροπή που επεφύλαξε ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον χαρακτήρα της. Πιο αναλυτικά, είπε: «Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή σχολιάζοντας πως είναι ένα ίνστερσεξ άτομο. Είναι ένας άνθρωπος, έχει τον καημό της και έχει το τραύμα της. Το έκανε πολύ ωραία ο Γιώργος. Εγώ με αυτό ασχολήθηκα πολύ, με αυτή τη ρωγμή, τη βαθιά μοναξιά, την οποία δεν μπορούσε και αυτή να εξηγήσει. Ο κόσμος συνδέθηκε πάρα πολύ με αυτό το στοιχείο. Ήταν πολύ συγκινητικό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε από τους τηλεθεατές, τονίζοντας πως της ήταν ιδιαίτερα συγκινητικά. «Αν μπορούσα να σηκωθώ τώρα και να υποκλιθώ όπως κάνουμε στο θέατρο, θα το έκανα. Το 99,9% των μηνυμάτων ήταν “ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό το άνοιγμα”. Οι περισσότεροι έγραφαν: “Γέλασα πολύ, αλλά έκλαψα κιόλας, γιατί συναντήθηκα με το δικό μου κομμάτι”. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό», σημείωσε.
Η Γιούλη Τσαγκαράκη εξήγησε ότι η θεία Σταματίνα, την οποία υποδύθηκε, απελευθερώθηκε, μαθαίνοντας ότι είναι ίντερσεξ. Ανακαλύπτοντας την ταυτότητά της, έπαψε να είναι εσωστρεφής, βοηθώντας έτσι και τους γύρω της. «Ξέρεις τι είναι αυτό; Ότι βοηθιέται η ίδια όταν ανοίγεται και βοηθάει. Δηλαδή πρώτα κάνει σε εκείνη καλό αυτό το άνοιγμα και μετά το μεταδίδει στους άλλους. Το έκανε στη Νάνσυ, το έκανε και στον Άγγελο. Πάει και του λέει: “Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι. Γιατί; Εγώ το έζησα αυτό, αυτή τη χαραμάδα την έχω περάσει. Γιατί εσύ να είσαι πίσω από τις κουρτίνες; Φτάνει.” Μ’ αρέσει που ο Γιώργος τόλμησε να τη δείξει έτσι. Συνειδητοποίησε το τραύμα της και είπε “Φτάνει, μέχρι εδώ”», πρόσθεσε.
Η ηθοποιός που ενσάρκωσε τον πρώτο ίντερσεξ χαρακτήρα στην ελληνική τηλεόραση, εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να υποκλιθεί στους ανθρώπους για τα μηνύματα που της έστειλαν, αφού τη συγκίνησαν βαθιά. Όπως ανέφερε, πολλοί ήταν εκείνοι που ταυτίστηκαν με τη θεία Σταματίνα και έγινε εκδηλωτική, όταν έμαθε ποια είναι η ταυτότητά της.
Η Γιούλη Τσαγκαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στις «Σέρρες», επισημαίνοντας αρχικά ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανατροπή που επεφύλαξε ο Γιώργος Καπουτζίδης για τον χαρακτήρα της. Πιο αναλυτικά, είπε: «Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή σχολιάζοντας πως είναι ένα ίνστερσεξ άτομο. Είναι ένας άνθρωπος, έχει τον καημό της και έχει το τραύμα της. Το έκανε πολύ ωραία ο Γιώργος. Εγώ με αυτό ασχολήθηκα πολύ, με αυτή τη ρωγμή, τη βαθιά μοναξιά, την οποία δεν μπορούσε και αυτή να εξηγήσει. Ο κόσμος συνδέθηκε πάρα πολύ με αυτό το στοιχείο. Ήταν πολύ συγκινητικό».
Δείτε το βίντεο
Η Γιούλη Τσαγκαράκη εξήγησε ότι η θεία Σταματίνα, την οποία υποδύθηκε, απελευθερώθηκε, μαθαίνοντας ότι είναι ίντερσεξ. Ανακαλύπτοντας την ταυτότητά της, έπαψε να είναι εσωστρεφής, βοηθώντας έτσι και τους γύρω της. «Ξέρεις τι είναι αυτό; Ότι βοηθιέται η ίδια όταν ανοίγεται και βοηθάει. Δηλαδή πρώτα κάνει σε εκείνη καλό αυτό το άνοιγμα και μετά το μεταδίδει στους άλλους. Το έκανε στη Νάνσυ, το έκανε και στον Άγγελο. Πάει και του λέει: “Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι. Γιατί; Εγώ το έζησα αυτό, αυτή τη χαραμάδα την έχω περάσει. Γιατί εσύ να είσαι πίσω από τις κουρτίνες; Φτάνει.” Μ’ αρέσει που ο Γιώργος τόλμησε να τη δείξει έτσι. Συνειδητοποίησε το τραύμα της και είπε “Φτάνει, μέχρι εδώ”», πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα