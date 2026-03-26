Αντιδράσεις στη Γερμανία για δηλώσεις Μερτς, η τουρκική κοινότητα τον κατηγορεί για πολιτική εκμετάλλευση της βίας κατά των γυναικών
Είναι καταστροφικό όταν ένας πολιτικός, αντιμέτωπος με σοβαρές περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, αναφέρεται στην προέλευση των δραστών, αναφέρει η Τουρκική Κοινότητα της Γερμανίας - Ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει πως για την έκρηξη βίας ευθύνονται και οι μετανάστες
Για «πολιτική εκμετάλλευση» της βίας κατά των γυναικών κατηγορεί η Τουρκική Κοινότητα της Γερμανίας (TGD) τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος χθες από το βήμα της Bundestag έκανε λόγο για «έκρηξη» της βίας, η οποία «οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους μετανάστες».
«Με τα χθεσινά του σχόλια, ο κ. Μερτς απέδειξε ότι δεν τον ενδιαφέρει η προστασία των γυναικών, αλλά μάλλον η πολιτική εκμετάλλευση», δήλωσε η ομοσπονδιακή πρόεδρος της TGD Μεχτάπ Τσαγλάρ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων dpa και πρόσθεσε ότι η δήλωση του καγκελάριου σημαίνει «αποτυχία προστασίας των γυναικών».
«Είναι καταστροφικό όταν ένας πολιτικός, αντιμέτωπος με σοβαρές περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, αναφέρεται στην προέλευση των δραστών. Όποιος ασχολείται με τη βία μόνο όταν μπορεί να την αποδώσει σε μετανάστες, εγκαταλείπει κάθε γυναίκα στη Γερμανία που χρειάζεται προστασία από την πατριαρχική βία - ανεξάρτητα από την προέλευση του δράστη», τόνισε ακόμη η κυρία Τσαγλάρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα