Η 91χρονη Τζούντι Ντεντς μίλησε για την επιδείνωση της όρασής της και για τον φόβο μη χάσει τη διαύγειά της
Η 91χρονη Τζούντι Ντεντς μίλησε για την επιδείνωση της όρασής της και για τον φόβο μη χάσει τη διαύγειά της
Είναι συντριπτικό, εξομολογήθηκε η διάσημη ηθοποιός
Για την επιδείνωση της όρασής της μίλησε η Τζούντι Ντεντς, αποκαλύπτοντας τον φόβο της μη χάσει τη διαύγειά της, ενώ στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε στον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και τον Κέβιν Σπέισι.
Η ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά το 2012 ότι είχε διαγνωστεί με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μία πάθηση που προκαλεί θολή ή μείωση της κεντρικής όρασης και είναι συχνή σε άτομα άνω των 50 ετών.
«Είναι συντριπτικό», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο Radio Times. «Μου λείπει να βλέπω τον Κλάιβ Μάιρι να παρουσιάζει το ''Mastermind'', αλλά μπορώ να ακούω τις ερωτήσεις», πρόσθεσε, όταν ρωτήθηκε τι της λείπει περισσότερο. Η ηθοποιός αναγκάστηκε να σταματήσει την οδήγηση, το κέντημα και ακόμη και το να βγαίνει μόνη της από το σπίτι.
Παρά τις δυσκολίες αυτές, η Τζούντι Ντεντς συνεχίζει να εργάζεται, ζητώντας από φίλους και συναδέλφους να της διαβάζουν δυνατά τα σενάρια, τα οποία στη συνέχεια μαθαίνει αξιοποιώντας τη φωτογραφική της μνήμη.
Παραδέχτηκε επίσης ότι, ενώ μπορεί να απαγγείλει ολόκληρες σελίδες από σαιξπηρικούς μονολόγους, «δεν μπορεί να θυμηθεί τι κάνει αύριο». Όταν μάλιστα τη ρώτησαν αν φοβάται ότι «θα χάσει τη διαύγειά της», απάντησε: «Ω ναι».
Στην ίδια συνέντευξη, η Ντεντς στάθηκε υπέρ του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, υποστηρίζοντας ότι παρά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα ίσως να αξίζει συγχώρεσης. Ο παραγωγός δικάζεται εκ νέου, καθώς το εφετείο έκρινε ότι η δίκη του στη Νέα Υόρκη είχε «στιγματιστεί» από μεροληπτικές καταθέσεις και ακύρωσε την καταδίκη του. «Γνώριζα τον Χάρβεϊ και τον γνώριζα καλά και δούλεψα μαζί του, και εγώ δεν είχα καμία από αυτές τις εμπειρίες – ευτυχώς για μένα. Φαντάζομαι ότι έχει εκτίσει την ποινή του… Δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι προσωπικό – η συγχώρεση», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο Radio Times. Ο Γουάινσταϊν ήταν ο παραγωγός της πρώτης μεγάλης ταινίας της Τζούντι Ντεντς στο Χόλιγουντ, «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», η οποία της χάρισε το Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου το 1998 για την ερμηνεία της ως Ελισάβετ Α΄, παρότι εμφανίστηκε συνολικά μόλις οκτώ λεπτά στην οθόνη.
Παράλληλα, η Τζούντι Ντεντς αναφέρθηκε στον Κέβιν Σπέισι, ο οποίος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων αντρών κατά τη διάρκεια δίκης στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023. «Ο Κέβιν έχει δικαιωθεί και έχω νέα από εκείνον, στέλνουμε μηνύματα», ανέφερε. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε ταινίες, όπως το «The Shipping News», με την ηθοποιό να υπερασπίζεται τον «καλό της φίλο» το 2018, μόλις λίγους μήνες αφότου ο ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπος με τις σχετικές καταγγελίες.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η ηθοποιός αποκάλυψε για πρώτη φορά το 2012 ότι είχε διαγνωστεί με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μία πάθηση που προκαλεί θολή ή μείωση της κεντρικής όρασης και είναι συχνή σε άτομα άνω των 50 ετών.
«Είναι συντριπτικό», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο Radio Times. «Μου λείπει να βλέπω τον Κλάιβ Μάιρι να παρουσιάζει το ''Mastermind'', αλλά μπορώ να ακούω τις ερωτήσεις», πρόσθεσε, όταν ρωτήθηκε τι της λείπει περισσότερο. Η ηθοποιός αναγκάστηκε να σταματήσει την οδήγηση, το κέντημα και ακόμη και το να βγαίνει μόνη της από το σπίτι.
Παρά τις δυσκολίες αυτές, η Τζούντι Ντεντς συνεχίζει να εργάζεται, ζητώντας από φίλους και συναδέλφους να της διαβάζουν δυνατά τα σενάρια, τα οποία στη συνέχεια μαθαίνει αξιοποιώντας τη φωτογραφική της μνήμη.
Παραδέχτηκε επίσης ότι, ενώ μπορεί να απαγγείλει ολόκληρες σελίδες από σαιξπηρικούς μονολόγους, «δεν μπορεί να θυμηθεί τι κάνει αύριο». Όταν μάλιστα τη ρώτησαν αν φοβάται ότι «θα χάσει τη διαύγειά της», απάντησε: «Ω ναι».
'My eyesight's getting worse, I fear I will lose the plot and maybe Harvey Weinstein deserves forgiveness', says Dame Judi Dench as she turns 91 https://t.co/PZBcTqiGPQ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 8, 2025
Παράλληλα, η Τζούντι Ντεντς αναφέρθηκε στον Κέβιν Σπέισι, ο οποίος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος τεσσάρων αντρών κατά τη διάρκεια δίκης στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023. «Ο Κέβιν έχει δικαιωθεί και έχω νέα από εκείνον, στέλνουμε μηνύματα», ανέφερε. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε ταινίες, όπως το «The Shipping News», με την ηθοποιό να υπερασπίζεται τον «καλό της φίλο» το 2018, μόλις λίγους μήνες αφότου ο ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπος με τις σχετικές καταγγελίες.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα