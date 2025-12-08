Νίκος Βέρτης: Αντέχω ακόμα, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνω ένα μικρό διάλειμμα
Εμένα η Ελλάδα με ανέδειξε και με αγάπησε, σχολίασε ο τραγουδιστής για την απήχησή του στο εξωτερικό
Στην απόφασή του να κάνει μελλοντικά ένα μικρό διάλειμμα από τα καλλιτεχνικά, αναφέρθηκε ο Νίκος Βέρτης, τονίζοντας ότι στην παρούσα φάση έχει ενέργεια και διάθεση σε ό,τι αφορά την ενασχόλησή του με τη μουσική.
Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, σχολιάζοντας τη δήλωση που είχε κάνει πέρυσι, ότι σκοπεύει να αποσυρθεί για ένα χρονικό διάστημα από τα μουσικά δρώμενα. Πριν από λίγες ημέρες, ο Νίκος Βέρτης έκανε πρεμιέρα σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, αναφέροντας: «Δεν με αφήσατε να κάνω ένα διάλειμμα, πάλι εδώ με έχετε, καλό είναι, δεν πειράζει, ακόμα αντέχω. Είπα ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνω και εγώ ένα διαλειμματάκι, πού θα πάει;».
Όσο για την απήχηση που έχει ο καλλιτέχνης στο εξωτερικό, δήλωσε: «Εμένα η Ελλάδα με ανέδειξε και με αγάπησε. Τώρα τι να κάτσω να πω ότι πηγαίνω στις συναυλίες και τι γίνεται;».
