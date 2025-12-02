Εξαντλημένος και απομονωμένος ο Έρμπαν μετά το διαζύγιο με την Κίντμαν - Αναρωτιέται αν έκανε λάθος που χώρισε
Εξαντλημένος και απομονωμένος ο Έρμπαν μετά το διαζύγιο με την Κίντμαν - Αναρωτιέται αν έκανε λάθος που χώρισε
Πηγές από το περιβάλλον του τραγουδιστή αναφέρουν ότι ο 58χρονος βιώνει μεγάλη μοναξιά μετά τον χωρισμό του από την ηθοποιό
Δύσκολη και μοναχική φαίνεται πως είναι η περίοδος μετά το διαζύγιο για τον Κιθ Έρμπαν, ο οποίος χώρισε από τη Νικόλ Κίντμαν τον Σεπτέμβριο, έπειτα από 19 χρόνια γάμου.
Σύμφωνα με το περιοδικό Woman’s Day, ο 58χρονος τραγουδιστής φέρεται να αναρωτιέται αν έκανε «μεγάλο λάθος» με τον χωρισμό, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν ότι βιώνει έντονη απομόνωση και κούραση, προσπαθώντας παράλληλα να ανταποκριθεί στις οικονομικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Έρμπαν εμφανίστηκε σε ιδιωτικά live, μεταξύ άλλων και σε πάρτι Αυστραλού δισεκατομμυριούχου στο οποίο παρευρέθηκαν και συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια πηγή περιγράφει ότι «επικρατεί μια μοναχική καθημερινότητα για τον Κιθ, νιώθει εξαντλημένος, απομονωμένος και κοιτάζει ένα μέλλον που δεν είχε φανταστεί ποτέ».
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο τραγουδιστής «νιώθει πως έχασε την καλύτερή του φίλη, τη Νικόλ, η οποία ήταν και η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά του στη ζωή» και γι’ αυτό αναρωτιέται αν ο χωρισμός ήταν τελικά «ένα μεγάλο λάθος».
«Ήταν αγχωμένη γιατί ήξερε ότι ο χωρισμός θα βγει κάποια στιγμή προς τα έξω και το φοβόταν», ανέφερε πηγή. «Τώρα που έγινε, είναι πιο ψύχραιμη και συγκεντρώνεται σε αυτά που έχει μπροστά και στις κόρες της, τη Σάντεϊ και τη Φέιθ».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γάμος είχε αρχίσει να κλονίζεται από την αρχή του καλοκαιριού του 2025, μετά από μήνες απομάκρυνσης και διαφορετικών επαγγελματικών δρόμων, καθώς τα φορτωμένα προγράμματα και των δύο επηρέασαν τη σχέση. Η Κίντμαν έχει ζητήσει να έχει την αποκλειστική επιμέλεια για τα δύο κορίτσια.
Σύμφωνα με το περιοδικό Woman’s Day, ο 58χρονος τραγουδιστής φέρεται να αναρωτιέται αν έκανε «μεγάλο λάθος» με τον χωρισμό, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν ότι βιώνει έντονη απομόνωση και κούραση, προσπαθώντας παράλληλα να ανταποκριθεί στις οικονομικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις.
Keith Urban's 'divorce regrets' revealed as he feels 'isolated' and loses 'his greatest supporter' Nicole Kidman following messy split: 'A huge mistake' https://t.co/3sCzHkNOc7— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 2, 2025
«Εξαντλημένος και απομονωμένος» μετά το διαζύγιοΠηγή που μίλησε στο Woman’s Day ανέφερε ότι ο Έρμπαν έχει αναλάβει σημαντικά έξοδα, μεταξύ των οποίων και τα δίδακτρα των δύο κόρων του, της Σάντεϊ Ρόουζ και της Φέιθ Μάργκαρετ, σε ιδιωτικά σχολεία. «Πρέπει να πληρώνει τους λογαριασμούς και οι δικηγόροι διαζυγίου δεν είναι φτηνοί», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ο τραγουδιστής δέχεται κάθε επαγγελματική πρόταση που μπορεί να του εξασφαλίσει εισόδημα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Έρμπαν εμφανίστηκε σε ιδιωτικά live, μεταξύ άλλων και σε πάρτι Αυστραλού δισεκατομμυριούχου στο οποίο παρευρέθηκαν και συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια πηγή περιγράφει ότι «επικρατεί μια μοναχική καθημερινότητα για τον Κιθ, νιώθει εξαντλημένος, απομονωμένος και κοιτάζει ένα μέλλον που δεν είχε φανταστεί ποτέ».
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο τραγουδιστής «νιώθει πως έχασε την καλύτερή του φίλη, τη Νικόλ, η οποία ήταν και η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά του στη ζωή» και γι’ αυτό αναρωτιέται αν ο χωρισμός ήταν τελικά «ένα μεγάλο λάθος».
Η πλευρά της Νικόλ Κίντμαν και η επιμέλεια των παιδιώνΟ χωρισμός του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, με την Daily Mail να αναφέρει ότι η Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Πηγές που μίλησαν στο People, ισχυρίστηκαν πως η ηθοποιός ήταν για μήνες σε έντονο άγχος επειδή γνώριζε ότι η είδηση της διάστασης θα γινόταν αργά ή γρήγορα, γνωστή.
«Ήταν αγχωμένη γιατί ήξερε ότι ο χωρισμός θα βγει κάποια στιγμή προς τα έξω και το φοβόταν», ανέφερε πηγή. «Τώρα που έγινε, είναι πιο ψύχραιμη και συγκεντρώνεται σε αυτά που έχει μπροστά και στις κόρες της, τη Σάντεϊ και τη Φέιθ».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γάμος είχε αρχίσει να κλονίζεται από την αρχή του καλοκαιριού του 2025, μετά από μήνες απομάκρυνσης και διαφορετικών επαγγελματικών δρόμων, καθώς τα φορτωμένα προγράμματα και των δύο επηρέασαν τη σχέση. Η Κίντμαν έχει ζητήσει να έχει την αποκλειστική επιμέλεια για τα δύο κορίτσια.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Δείτε βίντεο: Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο για ερώτηση αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων - «Θυμίζει χωροφύλακα, δεν την αποδέχομαι»
Το protothema μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά με την περιπολία του ελληνικού FBI - Η στιγμή των εφόδων
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Δείτε βίντεο: Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο για ερώτηση αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων - «Θυμίζει χωροφύλακα, δεν την αποδέχομαι»
Το protothema μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά με την περιπολία του ελληνικού FBI - Η στιγμή των εφόδων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα