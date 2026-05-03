Βίντεο: Σύζυγος Ισραηλινού υπουργού που ζητά εκτέλεσεις Παλαιστινίων του έκανε δώρο τούρτα με θηλιά για κρέμασμα
«Μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα» το μήνυμα που ήταν γραμμένο πάνω στην τούρτα - Αντιδράσεις για την παρουσία πολλών αξιωματικών της ισραηλινής αστυνομίας στο ιδιωτικό πάρτι
Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, γιόρτασε τα 50α γενέθλιά του στο πλαίσιο ιδιωτικού πάρτι, παρουσία στενών συνεργατών και προσκεκλημένων, ωστόσο η τούρτα του προκάλεσε αντιδράσεις και ποίκιλα σχόλια.
Όπως φαίνεται σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στο Χ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η σύζυγός του, Αγιάλα Μπεν-Γκβιρ, του προσέφερε τούρτα διακοσμημένη με σχέδιο κρεμαστής θηλιάς, πάνω στην οποία αναγραφόταν: «Μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».
Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος έχει ταχθεί υπέρ αυστηρότερων ποινών για Παλαιστίνιους που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες, ακόμη και της θανατικής ποινής, κάτι που αρκετοί συνέδεσαν άμεσα με το συμβολισμό της τούρτας.
🇮🇱🇵🇸 Ben Gvir's 50th birthday cake featured a map of "Greater Israel" over the entire area between the Jordan River - Mediterranean Sea & two pistols— Lord Bebo (@MyLordBebo) May 3, 2026
On top — large golden noose, symbolizing his legislation proposal of the death penalty for Palestinians convicted of terrorism https://t.co/y24y5bqQac pic.twitter.com/l5hqi2D2r3
Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, στο πάρτι έδωσαν το «παρών» πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί από τις κορυφαίες βαθμίδες της ισραηλινής αστυνομίας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς διατυπώθηκαν σκληρές πολιτικές επικρίσεις ότι η παρουσία ένστολων αξιωματούχων ήταν ακατάλληλη.
עוגת היומלדת 50 של השר בן גביר pic.twitter.com/XExeZgKrsg— חזקי ברוך (@HezkeiB) May 2, 2026
