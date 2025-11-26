Κλέλια Ανδριολάτου: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στη λίστα του Forbes Greece, μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει
Κλέλια Ανδριολάτου: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στη λίστα του Forbes Greece, μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει

Η ηθοποιός συμπεριλήφθηκε στην ελληνική λίστα του Forbes με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών για το 2026

Κλέλια Ανδριολάτου: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στη λίστα του Forbes Greece, μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει
Χαρούμενη που συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Forbes Greece με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών για το 2026 δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η ηθοποιός επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεται η δουλειά ενός καλλιτέχνη, τονίζοντας παράλληλα ότι μόνο εκείνη γνωρίζει πόσο έχει κοπιάσει για όσα πετύχει μέχρι τώρα. Αναφερόμενη στη διάκρισή της, σημείωσε πως πρόκειται για κάτι πολύ όμορφο και τρυφερό. 

«Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη λίστα Forbes 2026 και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους όσους κατάφεραν να είναι μέσα σ’ αυτήν. Πραγματικά, είναι αξιόλογοι και άξιοι θαυμασμού όλοι για αυτά που έχουν καταφέρει», είπε η Κλέλια Ανδριολάτου στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Η επιβράβευση των κόπων της, εξήγησε η ηθοποιός, είναι κάτι που είχε ανάγκη. «Νομίζω πως είναι η χαρά του να αναγνωρίζει κάποιος ότι έχεις καταφέρει κάτι. Γιατί μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει για να κάνω αυτή τη δουλειά, όπως και πάρα πολλοί ηθοποιοί σαν εμένα. Όταν επιβραβεύεσαι γι’ αυτό, πάντα είναι πολύ τρυφερό και όμορφο γιατί το έχουμε ανάγκη».

Όσον αφορά στον σύντροφό της, η Κλέλια Ανδριολάτου ανέφερε ότι ο ένας βρίσκεται στο πλευρό του άλλου τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες στιγμές. «Με τον σύντροφο μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εκεί για τα εύκολα και για τα δύσκολα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό», μοιράστηκε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

