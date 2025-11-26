Κλέλια Ανδριολάτου: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στη λίστα του Forbes Greece, μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει
Κλέλια Ανδριολάτου: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στη λίστα του Forbes Greece, μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει
Η ηθοποιός συμπεριλήφθηκε στην ελληνική λίστα του Forbes με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών για το 2026
Χαρούμενη που συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Forbes Greece με τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών για το 2026 δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου.
Η ηθοποιός επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεται η δουλειά ενός καλλιτέχνη, τονίζοντας παράλληλα ότι μόνο εκείνη γνωρίζει πόσο έχει κοπιάσει για όσα πετύχει μέχρι τώρα. Αναφερόμενη στη διάκρισή της, σημείωσε πως πρόκειται για κάτι πολύ όμορφο και τρυφερό.
«Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη λίστα Forbes 2026 και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους όσους κατάφεραν να είναι μέσα σ’ αυτήν. Πραγματικά, είναι αξιόλογοι και άξιοι θαυμασμού όλοι για αυτά που έχουν καταφέρει», είπε η Κλέλια Ανδριολάτου στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στον σύντροφό της, η Κλέλια Ανδριολάτου ανέφερε ότι ο ένας βρίσκεται στο πλευρό του άλλου τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες στιγμές. «Με τον σύντροφο μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εκεί για τα εύκολα και για τα δύσκολα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό», μοιράστηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Η ηθοποιός επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεται η δουλειά ενός καλλιτέχνη, τονίζοντας παράλληλα ότι μόνο εκείνη γνωρίζει πόσο έχει κοπιάσει για όσα πετύχει μέχρι τώρα. Αναφερόμενη στη διάκρισή της, σημείωσε πως πρόκειται για κάτι πολύ όμορφο και τρυφερό.
«Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη λίστα Forbes 2026 και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους όσους κατάφεραν να είναι μέσα σ’ αυτήν. Πραγματικά, είναι αξιόλογοι και άξιοι θαυμασμού όλοι για αυτά που έχουν καταφέρει», είπε η Κλέλια Ανδριολάτου στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Η επιβράβευση των κόπων της, εξήγησε η ηθοποιός, είναι κάτι που είχε ανάγκη. «Νομίζω πως είναι η χαρά του να αναγνωρίζει κάποιος ότι έχεις καταφέρει κάτι. Γιατί μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει για να κάνω αυτή τη δουλειά, όπως και πάρα πολλοί ηθοποιοί σαν εμένα. Όταν επιβραβεύεσαι γι’ αυτό, πάντα είναι πολύ τρυφερό και όμορφο γιατί το έχουμε ανάγκη».
Όσον αφορά στον σύντροφό της, η Κλέλια Ανδριολάτου ανέφερε ότι ο ένας βρίσκεται στο πλευρό του άλλου τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες στιγμές. «Με τον σύντροφο μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε εκεί για τα εύκολα και για τα δύσκολα και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό», μοιράστηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα