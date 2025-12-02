Γνωστός influencer εμφανίστηκε στα British Fashion Awards με κοστούμι... που απεικονίζει γυμνό αντρικό σώμα

fashion

Medini έδωσε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου το «παρών»

αίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, φόρεσε ένα ολόσωμο, εφαρμοστό ρούχο,

ολοκλήρωσε το look του με κόκκινο κραγιόν.

Ο γνωστόςinfluencer,εμφανίστηκε στα British Fashion Awards με κοστούμι που απεικονίζει γυμνό αντρικό σώμα, τραβώντας όλα τα βλέμματα στο μπλε χαλί με την ενδυματολογική του επιλογή.στο Royal Albert Hall με μία δημιουργία του Jean Paul Gaultier, προκαλώνταςτο οποίο απεικόνιζε γυμνό αντρικό σώμα, με πολλούς να αναρωτιούνται αρχικά αν ήταν όντως γυμνός ή εάν επρόκειτο για στολή. Ο influencerΗ εμφάνιση του Lyas Medini προκάλεσε αντιφατικά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την επιλογή του «ιδιοφυή» και σχολίασαν ότι «τα πήγε περίφημα», ενώ άλλοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους. Ειδικότερα κάποιος έγραψε: «Συγγνώμη, αλλά αυτό δείχνει απαίσιο, μοιάζει με κοστούμι αγορασμένο από το ίντερνετ» και κάποιος άλλος σημείωσε: «Δεν υπάρχει τρόπος να υπερασπιστεί κανείς αυτό, ο JPG έκανε λάθος».: Getty Images / Ideal Image