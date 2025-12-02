Γνωστός influencer εμφανίστηκε στα British Fashion Awards με κοστούμι... που απεικονίζει γυμνό αντρικό σώμα
GALA
influencer εμφάνιση

Ο fashion influencer, Lyas Medini πόζαρε με μία δημιουργία του Jean Paul Gaultier

Ιωάννα Μαρίνου
Ο γνωστός fashion  influencer, Lyas Medini εμφανίστηκε στα British Fashion Awards με κοστούμι που απεικονίζει γυμνό αντρικό σώμα, τραβώντας όλα τα βλέμματα στο μπλε χαλί με την ενδυματολογική του επιλογή.

Ο Medini έδωσε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου το «παρών» στο Royal Albert Hall με μία δημιουργία του Jean Paul Gaultier, προκαλώντας αίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, φόρεσε ένα ολόσωμο, εφαρμοστό ρούχο, το οποίο απεικόνιζε γυμνό αντρικό σώμα, με πολλούς να αναρωτιούνται αρχικά αν ήταν όντως γυμνός ή εάν επρόκειτο για στολή. Ο influencer ολοκλήρωσε το look του με κόκκινο κραγιόν.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή του

@hypebae

We ran into @lyas at TFA, and got @Alex Consani take on his look, too🙂‍↕️ Wearing #JeanPaulGaultier fresh off the SS26 runway, not only is naked back, but so are skulls (hi, SeanMcgirr) Video: Hypebae #hypebae #thefashionawards #celebrity

♬ original sound - HYPEBAE
Η εμφάνιση του Lyas Medini προκάλεσε αντιφατικά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την επιλογή του «ιδιοφυή» και σχολίασαν ότι «τα πήγε περίφημα», ενώ άλλοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους. Ειδικότερα κάποιος έγραψε: «Συγγνώμη, αλλά αυτό δείχνει απαίσιο, μοιάζει με κοστούμι αγορασμένο από το ίντερνετ» και κάποιος άλλος σημείωσε: «Δεν υπάρχει τρόπος να υπερασπιστεί κανείς αυτό, ο JPG έκανε λάθος».

Φωτογραφίες: Getty  Images / Ideal Image

Ιωάννα Μαρίνου
