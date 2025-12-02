Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Γνωστός influencer εμφανίστηκε στα British Fashion Awards με κοστούμι... που απεικονίζει γυμνό αντρικό σώμα
Γνωστός influencer εμφανίστηκε στα British Fashion Awards με κοστούμι... που απεικονίζει γυμνό αντρικό σώμα
Ο fashion influencer, Lyas Medini πόζαρε με μία δημιουργία του Jean Paul Gaultier
Ο γνωστός fashion influencer, Lyas Medini εμφανίστηκε στα British Fashion Awards με κοστούμι που απεικονίζει γυμνό αντρικό σώμα, τραβώντας όλα τα βλέμματα στο μπλε χαλί με την ενδυματολογική του επιλογή.
Ο Medini έδωσε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου το «παρών» στο Royal Albert Hall με μία δημιουργία του Jean Paul Gaultier, προκαλώντας αίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, φόρεσε ένα ολόσωμο, εφαρμοστό ρούχο, το οποίο απεικόνιζε γυμνό αντρικό σώμα, με πολλούς να αναρωτιούνται αρχικά αν ήταν όντως γυμνός ή εάν επρόκειτο για στολή. Ο influencer ολοκλήρωσε το look του με κόκκινο κραγιόν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή του
Η εμφάνιση του Lyas Medini προκάλεσε αντιφατικά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την επιλογή του «ιδιοφυή» και σχολίασαν ότι «τα πήγε περίφημα», ενώ άλλοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους. Ειδικότερα κάποιος έγραψε: «Συγγνώμη, αλλά αυτό δείχνει απαίσιο, μοιάζει με κοστούμι αγορασμένο από το ίντερνετ» και κάποιος άλλος σημείωσε: «Δεν υπάρχει τρόπος να υπερασπιστεί κανείς αυτό, ο JPG έκανε λάθος».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ειδήσεις σήμερα:
Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Ο Medini έδωσε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου το «παρών» στο Royal Albert Hall με μία δημιουργία του Jean Paul Gaultier, προκαλώντας αίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, φόρεσε ένα ολόσωμο, εφαρμοστό ρούχο, το οποίο απεικόνιζε γυμνό αντρικό σώμα, με πολλούς να αναρωτιούνται αρχικά αν ήταν όντως γυμνός ή εάν επρόκειτο για στολή. Ο influencer ολοκλήρωσε το look του με κόκκινο κραγιόν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή του
@hypebae
We ran into @lyas at TFA, and got @Alex Consani take on his look, too🙂↕️ Wearing #JeanPaulGaultier fresh off the SS26 runway, not only is naked back, but so are skulls (hi, SeanMcgirr) Video: Hypebae #hypebae #thefashionawards #celebrity♬ original sound - HYPEBAE
Η εμφάνιση του Lyas Medini προκάλεσε αντιφατικά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την επιλογή του «ιδιοφυή» και σχολίασαν ότι «τα πήγε περίφημα», ενώ άλλοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους. Ειδικότερα κάποιος έγραψε: «Συγγνώμη, αλλά αυτό δείχνει απαίσιο, μοιάζει με κοστούμι αγορασμένο από το ίντερνετ» και κάποιος άλλος σημείωσε: «Δεν υπάρχει τρόπος να υπερασπιστεί κανείς αυτό, ο JPG έκανε λάθος».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ειδήσεις σήμερα:
Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα