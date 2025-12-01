Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Ελένη Ροδά: Τρέχουν να καταγγείλουν οι ηθοποιοί ότι τους παρενοχλούν, και εμάς μας ρίχτηκαν αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα
Ελένη Ροδά: Τρέχουν να καταγγείλουν οι ηθοποιοί ότι τους παρενοχλούν, και εμάς μας ρίχτηκαν αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα
Με τον τρόπο μας λέγαμε «Σας παρακαλώ πολύ» και σταματούσαν οι άνθρωποι, ανέφερε η τραγουδίστρια
Αρνητικά σχολίασε η Ελένη Ροδά τις καταγγελίες παρενόχλησης στον καλλιτεχνικό χώρο. Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μια σοβαρή κίνηση και ανέφερε ότι πάντοτε οι όμορφες γυναίκες δέχονταν φλερτ. Όπως είπε, η δική της γενιά όμως απωθούσε με ευγένεια τις διαχυτικές χειρονομίες, βάζοντας έτσι ένα τέλος.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η Ελένη Ροδά σημείωσε: «Άμα βλέπουν ένα όμορφο κορίτσι, το θέλουν όλοι. Αυτά που κάνουν τώρα και τρέχουνε και λένε “με ενόχλησε εκείνος” και “μου ρίχτηκε εκείνος” δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και εμάς μας ριχτήκαν όταν ήμασταν παιδιά, πολλοί, πάρα πολλοί, αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα. Με τον τρόπο μας λέγαμε ''σας παρακαλώ πολύ'' και τελείωσε, δεν θέλουμε. Και σταματούσαν οι άνθρωποι».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην άποψη ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», η τραγουδίστρια εξήγησε ότι στην εποχή της δεν ίσχυε κάτι τέτοιο για τον χώρο του θεάματος. «Παλιά δεν το είχαμε αυτό, το “ένα μεγάλο κρεβάτι”. Μπορεί ένα μικρό κρεβάτι να υπήρχε. Αλλά το μεγάλο κρεβάτι όχι», τόνισε.
Στην ίδια συνέντευξη, η Ελένη Ροδά μίλησε για τη σχέση της με το πέρασμα του χρόνου, επισημαίνοντας ότι της προκαλεί φόβο η ιδέα του θανάτου. «Πρώτα με ενοχλούσε η σχέση με τον χρόνο. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν με ενοχλεί. Βέβαια, με φοβίζει το τέλος. Με φοβίζει το άγνωστο», μοιράστηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η Ελένη Ροδά σημείωσε: «Άμα βλέπουν ένα όμορφο κορίτσι, το θέλουν όλοι. Αυτά που κάνουν τώρα και τρέχουνε και λένε “με ενόχλησε εκείνος” και “μου ρίχτηκε εκείνος” δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και εμάς μας ριχτήκαν όταν ήμασταν παιδιά, πολλοί, πάρα πολλοί, αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα. Με τον τρόπο μας λέγαμε ''σας παρακαλώ πολύ'' και τελείωσε, δεν θέλουμε. Και σταματούσαν οι άνθρωποι».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην άποψη ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», η τραγουδίστρια εξήγησε ότι στην εποχή της δεν ίσχυε κάτι τέτοιο για τον χώρο του θεάματος. «Παλιά δεν το είχαμε αυτό, το “ένα μεγάλο κρεβάτι”. Μπορεί ένα μικρό κρεβάτι να υπήρχε. Αλλά το μεγάλο κρεβάτι όχι», τόνισε.
Στην ίδια συνέντευξη, η Ελένη Ροδά μίλησε για τη σχέση της με το πέρασμα του χρόνου, επισημαίνοντας ότι της προκαλεί φόβο η ιδέα του θανάτου. «Πρώτα με ενοχλούσε η σχέση με τον χρόνο. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν με ενοχλεί. Βέβαια, με φοβίζει το τέλος. Με φοβίζει το άγνωστο», μοιράστηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα