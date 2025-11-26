Τζιν Χάκμαν: Προσωπικά αντικείμενα του ηθοποιού έφτασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Μεταξύ των αντικειμένων είναι οι τρεις Χρυσές Σφαίρες και τα δύο βραβεία για τις ερμηνείες του στα «The Royal Tenenbaums» και «Unforgiven»

