Αλματώδης αύξηση 77% στα στεγαστικά δάνεια
Αλματώδης αύξηση 77% στα στεγαστικά δάνεια
Μετά από περίπου δεκαπέντε χρόνια υποχώρησης η αγορά βρίσκεται σε σταθερή άνοδο, καθώς χαμηλά επιτόκια και προγράμματα, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», εκτόξευσαν τη ζήτηση
Εντονη δυναμική κατέγραψε η αγορά στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, αποτελώντας τον βασικό μοχλό ανόδου της λιανικής τραπεζικής πίστης.
Το δεδομένο πρόβλημα στεγαστικής πίστης, τα προγράμματα υποστήριξης στεγαστικών δανείων όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», αλλά και ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων εκτόξευσαν τη ζήτηση. Τώρα αν τα επιτόκια ενισχυθούν, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αλλαγές στην τάση. Ωστόσο κύκλοι της αγοράς αναμένουν και μια μείωση στις τιμές των ακινήτων.
Η ζήτηση για χρηματοδότηση κατοικίας, προς το παρόν, ενισχύεται σημαντικά, οδηγώντας σε εντυπωσιακή αύξηση των νέων εκταμιεύσεων. Συνολικά, εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 117.000 νέα δάνεια ύψους 1,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 26%, με τα στεγαστικά να ξεχωρίζουν ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.
Εκρηξη στη στεγαστική πίστη
Ειδικότερα, τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν εκρηκτική αύξηση 77% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, επιταχύνοντας περαιτέρω την ισχυρή άνοδο του 2025, όταν οι χρηματοδοτήσεις είχαν αυξηθεί κατά 46%, γυρνώντας για πρώτη φορά την πιστωτική επέκταση των τραπεζών σε θετική σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια.
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η αγορά έχει εισέλθει σε έναν σταθερό ανοδικό κύκλο, μετά από περίπου δεκαπέντε χρόνια υποχώρησης. Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ζήτησης διαδραματίζει η πτώση των επιτοκίων, καθώς το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε έτη διαμορφώθηκε στο 2,95% τον Φεβρουάριο του 2026, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών. Τα δάνεια σταθερού επιτοκίου αναδεικνύονται πλέον ως η προτιμώμενη επιλογή των δανειοληπτών, προσφέροντας προβλεψιμότητα και ασφάλεια.
Κατά το εξεταζόμενο διάστημα εκταμιεύθηκαν 13.756 στεγαστικά δάνεια συνολικής αξίας 672,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 438 εκατ. ευρώ, αφορούσε καθαρά τραπεζική χρηματοδότηση χωρίς κρατική στήριξη, καλύπτοντας 4.860 νοικοκυριά. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συμβολή επιδοτούμενων προγραμμάτων. Μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» χορηγήθηκαν 1.791 δάνεια συνολικού ύψους 191 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 7.100 δάνεια, αξίας σχεδόν 43 εκατ. ευρώ, εκταμιεύθηκαν μέσω άλλων προγραμμάτων στήριξης.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Το δεδομένο πρόβλημα στεγαστικής πίστης, τα προγράμματα υποστήριξης στεγαστικών δανείων όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», αλλά και ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων εκτόξευσαν τη ζήτηση. Τώρα αν τα επιτόκια ενισχυθούν, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αλλαγές στην τάση. Ωστόσο κύκλοι της αγοράς αναμένουν και μια μείωση στις τιμές των ακινήτων.
Η ζήτηση για χρηματοδότηση κατοικίας, προς το παρόν, ενισχύεται σημαντικά, οδηγώντας σε εντυπωσιακή αύξηση των νέων εκταμιεύσεων. Συνολικά, εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 117.000 νέα δάνεια ύψους 1,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 26%, με τα στεγαστικά να ξεχωρίζουν ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.
Εκρηξη στη στεγαστική πίστη
Ειδικότερα, τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν εκρηκτική αύξηση 77% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, επιταχύνοντας περαιτέρω την ισχυρή άνοδο του 2025, όταν οι χρηματοδοτήσεις είχαν αυξηθεί κατά 46%, γυρνώντας για πρώτη φορά την πιστωτική επέκταση των τραπεζών σε θετική σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια.
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η αγορά έχει εισέλθει σε έναν σταθερό ανοδικό κύκλο, μετά από περίπου δεκαπέντε χρόνια υποχώρησης. Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ζήτησης διαδραματίζει η πτώση των επιτοκίων, καθώς το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε έτη διαμορφώθηκε στο 2,95% τον Φεβρουάριο του 2026, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών. Τα δάνεια σταθερού επιτοκίου αναδεικνύονται πλέον ως η προτιμώμενη επιλογή των δανειοληπτών, προσφέροντας προβλεψιμότητα και ασφάλεια.
Κατά το εξεταζόμενο διάστημα εκταμιεύθηκαν 13.756 στεγαστικά δάνεια συνολικής αξίας 672,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 438 εκατ. ευρώ, αφορούσε καθαρά τραπεζική χρηματοδότηση χωρίς κρατική στήριξη, καλύπτοντας 4.860 νοικοκυριά. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συμβολή επιδοτούμενων προγραμμάτων. Μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» χορηγήθηκαν 1.791 δάνεια συνολικού ύψους 191 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 7.100 δάνεια, αξίας σχεδόν 43 εκατ. ευρώ, εκταμιεύθηκαν μέσω άλλων προγραμμάτων στήριξης.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα