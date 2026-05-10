Συντάξεις: Ποιοι λαμβάνουν επίδομα 300 ευρώ και ποια τα κριτήρια για τις νέες παροχές

Μέσα στο 2026 τίθεται σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πακέτο τριπλής οικονομικής ενίσχυσης για τους συνταξιούχους, το οποίο συνδυάζει μόνιμο επίδομα, επιστροφή ενοικίου και αυξήσεις στις συντάξεις. Οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, με την κορύφωση των καταβολών να τοποθετείται προς το τέλος του έτους.Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 1,87 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 1,6 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι και περίπου 300.000 λαμβάνουν προνοιακές παροχές.Επίδομα 300 ευρώ τον ΝοέμβριοΗ πρώτη ενίσχυση θα καταβληθεί τον Νοέμβριο, μέσω του μόνιμου επιδόματος ύψους 300 ευρώ. Το μέτρο διευρύνεται σημαντικά, καθώς εντάσσονται περίπου 420.000 επιπλέον δικαιούχοι. Το επίδομα απευθύνεται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών (έως 31/12/2025) και χορηγείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.Για άγαμους ή χήρους, το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία τα 300.000 ευρώ. Για έγγαμους, τα όρια διαμορφώνονται στις 35.000 ευρώ εισόδημα και έως 400.000 ευρώ περιουσία. Το ποσό ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά συνταξιούχο, ενώ για ζευγάρια μπορεί να φτάσει συνολικά τα 600 ευρώ.Την ίδια χρονική περίοδο, στα τέλη Νοεμβρίου, θα καταβληθεί και η επιστροφή ενοικίου, η οποία αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μίσθωμα για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν εντός του 2025. Το ποσό υπολογίζεται ως το 1/12 των συνολικών ετήσιων πληρωμών, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.