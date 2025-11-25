Θεοφανία Παπαθωμά: Δεν προσπάθησα να αποτινάξω από πάνω μου τον τίτλο «σύμβολο του σεξ» που μου φόρεσαν
Δεν ασχολήθηκα ποτέ, δεν το εκμεταλλεύτηκα, τόνισε η ηθοποιός
Κάνοντας μια αναδρομή στα πρώτα της βήματα στον χώρο της υποκριτικής, η Θεοφανία Παπαθωμά δήλωσε ότι δεν είχε νιώσει την ανάγκη να αποσυνδέσει το όνομά της από τον τίτλο «σύμβολο του σεξ». Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν έδωσε ποτέ σημασία και αξία στον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό και ότι δεν θέλησε να τον εκμεταλλευτεί για επαγγελματικούς λόγους.
«Δεν προσπάθησα καθόλου να αποτινάξω από πάνω μου τον τίτλο του sex symbol που μου φόρεσαν στην αρχή της καριέρας μου αλλά ούτε και ασχολήθηκα με αυτόν τον τίτλο ποτέ. Δεν το εκμεταλλεύτηκα. Τότε μου έκαναν και προτάσεις για γυμνά, αλλά δεν πήρα ποτέ χρήματα από αυτό. Απλώς έκανα κάποιες φωτογραφήσεις που μου πρότειναν», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή «Το'Χουμε» την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναρωτήθηκε γιατί μια ηθοποιός πρέπει να απαρνείται την ομορφιά της προκειμένου να δεχτεί αξιόλογες επαγγελματικές προτάσεις. Όπως είπε, αυτή η στάση συνιστά μια τεράστια ανοησία. «Δεν μου αρέσει αυτό που κάνουμε όλοι τους σεμνότυφους και ότι αν είσαι ωραία γυναίκα πρέπει να το κρύψεις για να κάνεις ποιοτικούς ρόλους. Αυτό το θεωρώ μια τεράστια ανοησία. Αν έχεις ποιότητα σαν άνθρωπος, όποια ποιότητα και αν έχεις, έχεις ποιότητα σαν άνθρωπος και φαίνεται. Δεν χρειάζεται να κάνεις ότι είσαι κάτι άλλο», σχολίασε.
Σύμφωνα με την ίδια, μια γυναίκα μπορεί να νιώθει ποθητή ανεξαρτήτως ηλικίας. «Πιστεύω ότι μια γυναίκα μπορεί να νιώθει ερωτική σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνήθως όμως νιώθουμε ερωτικοί όταν βρούμε και το αντικείμενο του πόθου. Δεν μπορείς όμως να είσαι συνέχεια στην τρίχα και διαθέσιμη», σημείωσε.
