Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα εκδοχή του «Εξορκιστή»
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα εκδοχή του «Εξορκιστή»
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο πολυβραβευμένος Μάικ Φλάναγκαν
Σε μια «ριζικά νέα εκδοχή» του θρυλικού «Εξορκιστή» ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει η Σκάρλετ Γιόχανσον, δίνοντας νέα πνοή στο πιο εμβληματικό φιλμ τρόμου. Η ταινία δεν θα αποτελεί συνέχεια του πρόσφατου «Ο Εξορκιστής: Ο Πιστεύων» του 2023, αλλά θα αφηγείται μια ολοκαίνουργια ιστορία μέσα στο κινηματογραφικό σύμπαν του franchise.
Το πρώτο «Exorcist» του 1973, με την Έλεν Μπέρστιν και τη Λίντα Μπλερ, είχε γράψει ιστορία με εισπράξεις 441 εκατ. δολαρίων και δύο Όσκαρ, καθιερώνοντας το στο είδος του μεταφυσικού τρόμου. Την παραγωγή του νέου πρότζεκτ αναλαμβάνουν οι δημιουργοί του Blumhouse–Atomic Monster σε συνεργασία με τη Morgan Creek και την Universal, με στόχο να επανασυστήσουν τον μύθο σε μια νέα γενιά θεατών.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο πολυβραβευμένος Μάικ Φλάναγκαν, γνωστός από τις επιτυχημένες σειρές τρόμου «The Haunting of Hill House» και «Midnight Mass», ο οποίος θα γυρίσει την ταινία στη Νέα Υόρκη. Ο Μάικ Φλάναγκαν ολοκλήρωσε πρόσφατα και τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του «Κάρι» του Στίβεν Κινγκ για το Amazon MGM Studios.
«Η Σκάρλετ είναι μια λαμπρή ηθοποιός. Οι ερμηνείες της, είτε σε ταινίες είδους, είτε σε καλοκαιρινά blockbusters, έχουν πάντα δυναμική και αλήθεια. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος που συμμετέχει στη νέα εκδοχή του Εξορκιστή», δήλωσε ο σκηνοθέτης.
Για την Universal, η συνεργασία με την Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μια ασφαλής επιλογή, μετά την πρόσφατη επιτυχία της στο «Jurassic World Rebirth», που ξεπέρασε τα 850 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και εξελίχθηκε σε μία από τις εμπορικότερες ταινίες της χρονιάς. Η Σκάρλετ Γιόχανσον παραμένει μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς της εποχής, με συνολικές εισπράξεις άνω των 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office, επίδοση που την καθιστά την πιο επιτυχημένη γυναίκα πρωταγωνίστρια όλων των εποχών.
Ο Μάικ Φλάναγκαν θα γράψει και θα σκηνοθετήσει την ταινία μέσα από την εταιρεία παραγωγής του, Red Room Pictures, με την Αλεξάνδρα Ματζίστριο να συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός. Ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον υπογράφει την παραγωγή για τη Morgan Creek, ενώ ο Τζέισον Μπλουμ και ο Ράιαν Τουρέκ για τη Blumhouse–Atomic Monster.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το πρώτο «Exorcist» του 1973, με την Έλεν Μπέρστιν και τη Λίντα Μπλερ, είχε γράψει ιστορία με εισπράξεις 441 εκατ. δολαρίων και δύο Όσκαρ, καθιερώνοντας το στο είδος του μεταφυσικού τρόμου. Την παραγωγή του νέου πρότζεκτ αναλαμβάνουν οι δημιουργοί του Blumhouse–Atomic Monster σε συνεργασία με τη Morgan Creek και την Universal, με στόχο να επανασυστήσουν τον μύθο σε μια νέα γενιά θεατών.
Scarlett Johansson will star in ‘radical new take’ on ‘The Exorcist’ https://t.co/f9jkkCn1gn pic.twitter.com/5ySmYPO3mX— Page Six (@PageSix) November 25, 2025
«Η Σκάρλετ είναι μια λαμπρή ηθοποιός. Οι ερμηνείες της, είτε σε ταινίες είδους, είτε σε καλοκαιρινά blockbusters, έχουν πάντα δυναμική και αλήθεια. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος που συμμετέχει στη νέα εκδοχή του Εξορκιστή», δήλωσε ο σκηνοθέτης.
Για την Universal, η συνεργασία με την Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μια ασφαλής επιλογή, μετά την πρόσφατη επιτυχία της στο «Jurassic World Rebirth», που ξεπέρασε τα 850 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και εξελίχθηκε σε μία από τις εμπορικότερες ταινίες της χρονιάς. Η Σκάρλετ Γιόχανσον παραμένει μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς της εποχής, με συνολικές εισπράξεις άνω των 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office, επίδοση που την καθιστά την πιο επιτυχημένη γυναίκα πρωταγωνίστρια όλων των εποχών.
Ο Μάικ Φλάναγκαν θα γράψει και θα σκηνοθετήσει την ταινία μέσα από την εταιρεία παραγωγής του, Red Room Pictures, με την Αλεξάνδρα Ματζίστριο να συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός. Ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον υπογράφει την παραγωγή για τη Morgan Creek, ενώ ο Τζέισον Μπλουμ και ο Ράιαν Τουρέκ για τη Blumhouse–Atomic Monster.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας
Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα
«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας
Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα
«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα