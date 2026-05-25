Απατεώνας υποδύθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και πήρε εργαλεία και υλικά 23.500 ευρώ από το θύμα του
Κατηγορούμενη και μια γυναίκα στο όνομα της οποίας ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει να εκδοθούν επί πιστώσει τιμολόγια
Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε στην Ηλεία.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ένας άνδρας σε βάρος του οποίος σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, κατάφερε να εισπράξει παράνομα εργαλεία και οικοδομικά υλικά αξίας 23.500 ευρώ από έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης στον Πύργο. Αφού πήρε τα υλικά και τα εργαλεία τα μετέφερε, μάλιστα, σε αποθήκη στην Πάτρα.
Για να αποσπάσει τα υλικά και τα εργαλεία, ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει να εκδοθούν επί πιστώσει τιμολόγια στο όνομα μιας γυναίκας σε βάρος της οποίας έχει επίσης σχηματιστεί δικογραφία.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου σε αποθήκη στην Πάτρα, με διαχειριστή έναν αλλοδαπό βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των κλεμμένων.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
