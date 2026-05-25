Πάτρα: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε οικοδομή και σε ΙΧ, σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του
Τρόμος στα Δεμένικα το απόγευμα της Κυριακής - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστου για το περιστατικό
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (24/5) στα Δεμένικα Πατρών, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον διώροφης οικοδομής στην οδό Νίκου Καζαντζάκη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας tempo24.news, ο δράστης πυροβόλησε επανειλημμένα προς δύο διαμερίσματα του κτιρίου, με τις βολές να καταλήγουν στις μπαλκονόπορτες.
Δεν περιορίστηκε όμως εκεί, καθώς στη συνέχεια στόχευσε και το αυτοκίνητο ενός εκ των ιδιοκτητών, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το κτίριο, προκαλώντας φθορές το τζάμι της πόρτας, πριν εξαφανιστεί από το σημείο.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αστυνομία, με τους άνδρες της ΕΛΑΣ να εντοπίζουν κατά την αυτοψία πέντε σφαιρίδια από αεροβόλο όπλο.
Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, άσκοπους πυροβολισμούς και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.
