Τραγωδία στο Πακιστάν: Δεκαεπτά νεκροί και 10 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο δυστύχημα Πακιστάν Λεωφορείο

Τραγωδία στο Πακιστάν: Δεκαεπτά νεκροί και 10 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

Πολλοί από τους επιβάτες επέστρεφαν στα σπίτια τους ενόψει του Ιντ, μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές στο μουσουλμανικό ημερολόγιο

Τραγωδία στο Πακιστάν: Δεκαεπτά νεκροί και 10 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο
Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 10 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο Πακιστάν, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα επιβατικό λεωφορείο που ταξίδευε από την περιοχή Σουάτ προς την Πεσαβάρ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, υπέστη μηχανική βλάβη και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και περίμεναν κοντά όταν ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο πλήθος και στο σταθμευμένο λεωφορείο.

«Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν», δήλωσε στο AFP ο Μπιλάλ Αχμάντ Φαϊζί, αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης, προσθέτοντας ότι τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μουχάμαντ Άλι, γιατρός σε τοπικό νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί τα θύματα, επιβεβαίωσε επίσης τον αριθμό των νεκρών.

Πολλοί από τους επιβάτες επέστρεφαν στα σπίτια τους ενόψει του Ιντ, μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές στο μουσουλμανικό ημερολόγιο.

Thema Insights

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης