Σάκης Ρουβάς: Έπεσε από πλατφόρμα μαζί με τη χορεύτριά του κατά τη διάρκεια του show του
Το περιστατικό συνέβη όταν ο τραγουδιστής έχασε την ισορροπία του, ενώ ερμήνευε το κομμάτι «Άντεξα»
Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στη σκηνή με τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος έπεσε από πλατφόρμα, όπου χόρευε μαζί με μία από τις χορεύτριές του, στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται στην Αθήνα.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα θαμώνων. Όπως φαίνεται σε βίντεο που προβλήθηκε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Happy Day» και είχε αρχικά δημοσιευτεί στην Ηuffington Post ο τραγουδιστής ερμήνευε το κομμάτι «Άντεξα» πραγματοποιώντας act πάνω σε ένα τραπέζι μαζί με δύο χορεύτριες. Τη στιγμή που η μία από αυτές τον ακούμπησε, ο Σάκης Ρουβάς φαίνεται να χάνει την ισορροπία του, με αποτέλεσμα και οι δύο να πέσουν στη σκηνή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, ο τραγουδιστής δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε ξανά στην πλατφόρμα και συνέχισε την εμφάνισή του. Μάλιστα, λόγω του ειδικού εφέ του ξηρού πάγου δεν διακρίνεται τι συνέβη τη στιγμή της πτώσης από τον καπνό που κάλυψε τον τραγουδιστή και τη χορεύτρια.
