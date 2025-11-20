Κέιτ Μίντλετον- Jessie J: Η αγκαλιά τους μετά τη μάχη που έδωσαν με τον καρκίνο
Κέιτ Μίντλετον- Jessie J: Η αγκαλιά τους μετά τη μάχη που έδωσαν με τον καρκίνο
Ως μητέρα προς μητέρα, που πρόσφατα πέρασε καρκίνο, ήθελα απλώς να την αγκαλιάσω, δήλωσε η τραγουδίστρια
Μια συγκινητική στιγμή ανάμεσα στην πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, και τη Jessie J ξεχώρισε στο Royal Variety Performance που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στο Royal Albert Hall.
H 43χρονη πριγκίπισσα αγκάλιασε τη διάσημη τραγουδίστρια και όπως εξήγησε η δεύτερη οι δυο τους μοιράστηκαν μια αγκαλιά λόγω της κοινής τους εμπειρίας με τον καρκίνο.
«Ως μητέρα προς μητέρα, που πρόσφατα πέρασε καρκίνο, ήθελα απλώς να την αγκαλιάσω», δήλωσε αργότερα η Jessie J στο The Independent, προσθέτοντας: «Αναγνωρίσαμε ότι είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να το περάσεις, ειδικά όταν βρίσκεσαι στα φώτα της δημοσιότητας».
Πρόκειται για την πρώτη επίσημη εμφάνιση της συζύγου του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο κόκκινο χαλί εδώ και δύο χρόνια. Η Κέιτ Μίντλετον είχε αποκαλύψει πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024 με αποτέλεσμα να περιορίσει τα βασιλικά της καθήκοντα για να επικεντρωθεί στη θεραπεία της.
Μέσα από ένα βίντεο είχε επισημάνει ότι θα προχωρούσε σε προληπτική χημειοθεραπεία, μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους είχε ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία.
Δείτε φωτογραφίες
Από την άλλη, η Jessie J είχε μοιραστεί με τον κόσμο ότι έχει καρκίνο του μαστού με ένα βίντεο στα social media τον περασμένο Ιούνιο. Θέλοντας να εστιάσει στην καταπολέμηση της νόσου είχε εξηγήσει ότι σκοπεύει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη μουσική σκηνή.
Κρατώντας ενήμερους τους θαυμαστές της, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει μερικές εβδομάδες αργότερα πως είχε υποβληθεί σε μαστεκτομή, ενώ είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο στο Instagram. Τον Αύγουστο είχε επισημάνει ότι θα χρειαζόταν να μπει για δεύτερη φορά στο χειρουργείο, με την επέμβαση να μην έχει ακόμα πραγματοποιηθεί.
Φωτογραφίες: Getty Images
H 43χρονη πριγκίπισσα αγκάλιασε τη διάσημη τραγουδίστρια και όπως εξήγησε η δεύτερη οι δυο τους μοιράστηκαν μια αγκαλιά λόγω της κοινής τους εμπειρίας με τον καρκίνο.
«Ως μητέρα προς μητέρα, που πρόσφατα πέρασε καρκίνο, ήθελα απλώς να την αγκαλιάσω», δήλωσε αργότερα η Jessie J στο The Independent, προσθέτοντας: «Αναγνωρίσαμε ότι είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να το περάσεις, ειδικά όταν βρίσκεσαι στα φώτα της δημοσιότητας».
Πρόκειται για την πρώτη επίσημη εμφάνιση της συζύγου του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο κόκκινο χαλί εδώ και δύο χρόνια. Η Κέιτ Μίντλετον είχε αποκαλύψει πως είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024 με αποτέλεσμα να περιορίσει τα βασιλικά της καθήκοντα για να επικεντρωθεί στη θεραπεία της.
Μέσα από ένα βίντεο είχε επισημάνει ότι θα προχωρούσε σε προληπτική χημειοθεραπεία, μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους είχε ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία.
Δείτε φωτογραφίες
Από την άλλη, η Jessie J είχε μοιραστεί με τον κόσμο ότι έχει καρκίνο του μαστού με ένα βίντεο στα social media τον περασμένο Ιούνιο. Θέλοντας να εστιάσει στην καταπολέμηση της νόσου είχε εξηγήσει ότι σκοπεύει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη μουσική σκηνή.
Κρατώντας ενήμερους τους θαυμαστές της, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει μερικές εβδομάδες αργότερα πως είχε υποβληθεί σε μαστεκτομή, ενώ είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο στο Instagram. Τον Αύγουστο είχε επισημάνει ότι θα χρειαζόταν να μπει για δεύτερη φορά στο χειρουργείο, με την επέμβαση να μην έχει ακόμα πραγματοποιηθεί.
Φωτογραφίες: Getty Images
Ειδήσεις σήμερα
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαμαντή, όσο κι αν με πονάει που φεύγεις, σε ευχαριστώ - Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω
Για πλημμελήματα η δίωξη στη Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ - Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο
Όλα τα μέτρα για μισθούς, φόρους και συντάξεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026 - Δείτε λίστα και πίνακες
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαμαντή, όσο κι αν με πονάει που φεύγεις, σε ευχαριστώ - Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω
Για πλημμελήματα η δίωξη στη Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ - Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο
Όλα τα μέτρα για μισθούς, φόρους και συντάξεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026 - Δείτε λίστα και πίνακες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα