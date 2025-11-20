Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Μετά από 11 χρόνια είμαστε ακόμα ερωτευμένοι, νιώθω πληρότητα
Δήμος Αναστασιάδης για Τζένη Θεωνά: Μετά από 11 χρόνια είμαστε ακόμα ερωτευμένοι, νιώθω πληρότητα
Γυρνάω σπίτι, κοιταζόμαστε με την Τζένη και λέμε «δες τι φτιάξαμε», πρόσθεσε για την οικογένειά τους
Πληρότητα νιώθει ο Δήμος Αναστασιάδης, μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με την Τζένη Θεωνά. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους και όπως λέει ο τραγουδιστής, παρά τα 11 χρόνια που έχουν περάσει, εκείνοι νιώθουν ακόμα ερωτευμένοι.
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Δήμος Αναστασιάδης αρχικά εξήγησε πως η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει ριζικά, αλλά με τρόπο που τους γεμίζει χαρά και αίσθηση ολοκλήρωσης. «Η ζωή είναι πανέμορφη με τα δυο παιδιά. Είναι μια φάση που νιώθω πληρότητα. Γυρνάω σπίτι, κοιταζόμαστε με την Τζένη και λέμε "δες τι φτιάξαμε". Έντεκα χρόνια μετά, είμαστε ακόμη εδώ, προσπαθήσαμε, δεν τα παρατήσαμε. Είμαστε αγαπημένοι, ερωτευμένοι και ευλογημένοι», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Όσο για την αντίδραση του πρωτότοκου γιου τους στον ερχομό του αδερφού του, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η προσαρμογή ήταν πολύ εύκολη. «Υποδέχτηκε τον αδερφό του πάρα πολύ ωραία. Είναι ενθουσιασμένος, χαίρεται πολύ που έχει αδερφό». Ο ίδιος, όπως τόνισε, είναι παρών σε όλα: «Βοηθάω όπου χρειάζεται, στο άλλαγμα, στο κοίμισμα, παντού».
Με αγάπη και θαυμασμό μίλησε και για τη σύζυγό του, επισημαίνοντας πόσο της ταιριάζει ο ρόλος της μητέρας: «Η Τζένη τρελαίνεται με την οικογένεια, θα μπορούσε να έχει δέκα παιδιά και να είναι ευτυχισμένη. Τη γνώρισα ως λαμπερή ηθοποιό και νόμιζα ότι οι φιλοδοξίες της αφορούσαν κυρίως τη δουλειά. Τελικά, ο άξονάς της είναι η οικογένεια».
Κλείνοντας, ο Δήμος Αναστασιάδης δεν έκρυψε πως αισθάνεται πιο ευγνώμων από ποτέ: «Κάνω μια δουλειά που ήθελα από μικρός, έχω οικογένεια με τη γυναίκα που αγαπάω και δύο παιδιά. Ναι, υπάρχει κούραση, αλλά είναι μια κούραση που σου δίνει ζωή. Ίσως αυτή να είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής μου».
Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Δήμος Αναστασιάδης αρχικά εξήγησε πως η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει ριζικά, αλλά με τρόπο που τους γεμίζει χαρά και αίσθηση ολοκλήρωσης. «Η ζωή είναι πανέμορφη με τα δυο παιδιά. Είναι μια φάση που νιώθω πληρότητα. Γυρνάω σπίτι, κοιταζόμαστε με την Τζένη και λέμε "δες τι φτιάξαμε". Έντεκα χρόνια μετά, είμαστε ακόμη εδώ, προσπαθήσαμε, δεν τα παρατήσαμε. Είμαστε αγαπημένοι, ερωτευμένοι και ευλογημένοι», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ωστόσο, τόνισε πως δεν είναι εύκολο αυτό που έχουν καταφέρει, αφού μια σχέση χρειάζεται διαρκή επένδυση και δουλειά: «Το να προσπαθείς, το να επενδύσεις, το να μην γκρεμίσεις και να ανακαινίσεις μια σχέση, θέλει προσπάθεια».
Όσο για την αντίδραση του πρωτότοκου γιου τους στον ερχομό του αδερφού του, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η προσαρμογή ήταν πολύ εύκολη. «Υποδέχτηκε τον αδερφό του πάρα πολύ ωραία. Είναι ενθουσιασμένος, χαίρεται πολύ που έχει αδερφό». Ο ίδιος, όπως τόνισε, είναι παρών σε όλα: «Βοηθάω όπου χρειάζεται, στο άλλαγμα, στο κοίμισμα, παντού».
Με αγάπη και θαυμασμό μίλησε και για τη σύζυγό του, επισημαίνοντας πόσο της ταιριάζει ο ρόλος της μητέρας: «Η Τζένη τρελαίνεται με την οικογένεια, θα μπορούσε να έχει δέκα παιδιά και να είναι ευτυχισμένη. Τη γνώρισα ως λαμπερή ηθοποιό και νόμιζα ότι οι φιλοδοξίες της αφορούσαν κυρίως τη δουλειά. Τελικά, ο άξονάς της είναι η οικογένεια».
Κλείνοντας, ο Δήμος Αναστασιάδης δεν έκρυψε πως αισθάνεται πιο ευγνώμων από ποτέ: «Κάνω μια δουλειά που ήθελα από μικρός, έχω οικογένεια με τη γυναίκα που αγαπάω και δύο παιδιά. Ναι, υπάρχει κούραση, αλλά είναι μια κούραση που σου δίνει ζωή. Ίσως αυτή να είναι η καλύτερη περίοδος της ζωής μου».
Ειδήσεις σήμερα
Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», λέει ο Ζελένσκι - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», λέει ο Ζελένσκι - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα