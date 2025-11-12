Δήμος Αναστασιάδης για τη γέννηση του δεύτερου γιου του: Είναι ένα θαύμα, είναι σαν να το ζεις για πρώτη φορά
Δήμος Αναστασιάδης για τη γέννηση του δεύτερου γιου του: Είναι ένα θαύμα, είναι σαν να το ζεις για πρώτη φορά
Είναι το ίδιο συγκινητικό, το ίδιο υπέροχο, το ίδιο μαγικό, μοιράστηκε ο τραγουδιστής
Τα συναισθήματά του για τη γέννηση του δεύτερου γιου του μοιράστηκε ο Δήμος Αναστασιάδης. Ο τραγουδιστής και η Τζένη Θεωνά υποδέχτηκαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους τον Οκτώβριο. Όπως ανέφερε, νιώθει όπως ακριβώς, όταν έγινε για πρώτη φορά πατέρας, επισημαίνοντας πως η μαγεία και η συγκίνηση είναι οι ίδιες και όχι μικρότερης έντασης.
«Είναι το ίδιο συγκινητικό, το ίδιο υπέροχο, το ίδιο μαγικό. Είναι ένα θαύμα. Λες, είναι το δεύτερο, έχω την εμπειρία, δε θα κλάψω, δε θα συγκινηθώ και γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα… Είναι σαν να το ζεις για πρώτη φορά», εξομολογήθηκε ο Δήμος Αναστασιάδης στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής περιέγραψε επίσης πώς υποδέχτηκε τον μικρό του αδερφό ο μεγάλος γιος του ζευγαριού. Όπως είπε, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, με εκείνον να είναι ιδιαίτερα περιποιητικός μαζί του. Συγκεκριμένα, είπε: «Ο Αρίωνας επειδή είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί, και νιώθω ότι είναι πάρα πολύ ευφυής, το διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Αλλά, επειδή είναι ευφυής δεν ξέρω τι γίνεται μέσα του και τι θα βγάλει μετά από χρόνια. Το βλέπω ότι είναι ένα ώριμο παιδί, ότι σκέφτεται πολύ, αλλά τον έχει υποδεχτεί τον μικρό πάρα πολύ όμορφα. Τον αγαπάει υπερβολικά, τον παίρνει αγκαλιά, τον φροντίζει. Άλλωστε, είναι και μεγάλος ο Αρίωνας πια, είναι 6,5 ετών».
Ολοκληρώνοντας, ο Δήμος Αναστασιάδης σημείωσε: «Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγαμε το μωρό στο σπίτι, ήταν να πάω στον Αρίωνα και να κοιμηθώ μαζί του και να του πω, “δε θα πάθεις κάτι”, και μου λέει, “μπαμπά ηρέμησε, εσύ παθαίνεις, όχι εγώ”. Κατάλαβε ότι πήγα γι’ αυτό. Είναι πολύ ώριμο παιδάκι. Τον αγαπάμε πολύ».
