Ο Άαρον Φάιπερς κατηγορείται για απειλές και κακοποίηση της Ντενίζ Ρίτσαρντς – Τι κατέθεσε η ξαδέρφη του
O επιχειρηματίας φέρεται να την απείλησε, ώστε να μην καταθέσει για την κακομεταχείριση της ηθοποιού
Νέες σοβαρές κατηγορίες βαραίνουν τον Άαρον Φάιπερς, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας
και της παρεμπόδισης μάρτυρα με απειλές ή βία. Όπως αναφέρει το Us Weekly, ο επιχειρηματίας φέρεται να απείλησε την ξαδέρφη του, Κάθλιν ΜακΆλιστερ, ώστε να μην καταθέσει για την κακομεταχείριση της Ντενίζ Ρίτσαρντς.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Άαρον Φάιπερς «εν γνώσει του και με δόλο» προειδοποίησε τη ΜακΆλιστερ να μη μιλήσει, μέσω «έμμεσης απειλής για χρήση βίας», τον Ιανουάριο του 2022. Ο 53χρονος πλήρωσε εγγύηση ύψους 200.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ούτε ο ίδιος, ούτε η Ντενίζ Ρίτσαρντς έχουν προχωρήσει σε επίσημες δηλώσεις για το περιστατικό.
Η υπόθεση έρχεται στο φως λίγους μήνες μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η Ντενίζ Ρίτσαρντς τον Ιούλιο, κατηγορώντας τον πρώην σύζυγό της για σωματική και ψυχολογική βία. Η ηθοποιός υποστήριξε πως το επεισόδιο συνέβη στο πρώην κέντρο ολιστικής ευεξίας του Άαρον Φάιπερς στο Μάλιμπου, παρουσία συγγενικού προσώπου.
Η ίδια περιέγραψε ότι ο πρώην σύζυγός της είχε αρχίσει να γίνεται παρανοϊκός, υποψιαζόμενος ότι γλάστρες στο χώρο εργασίας περιείχαν συσκευές υποκλοπής. Κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας, φέρεται να τη χτύπησε στο μάτι, προκαλώντας μώλωπα, και στη συνέχεια να της είπε να υποστηρίξει ότι «χτύπησε μόνη της πάνω σε αποθηκευμένο εξοπλισμό».
Στη δίκη της 6ης Οκτωβρίου, η Κάθλιν ΜακΆλιστερ επιβεβαίωσε τις καταγγελίες, δηλώνοντας: «Είδα τον Άαρον να χτυπά τη Ντενίζ και αμέσως απέκτησε ένα πολύ άσχημο μαυρισμένο μάτι. Είμαι ακόμα σε σοκ μέχρι σήμερα».
Η ίδια, που εργαζόταν στο κέντρο ευεξίας από το 2017 έως το 2022, ισχυρίστηκε πως το περιστατικό συνέβη σε ένα βράδυ γεμάτο ένταση και καβγάδες, όπου «είχε αναμειχθεί και αλκοόλ». Υποστήριξε επίσης ότι υπήρξε περίοδος κλιμακούμενης κακοποίησης από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2022, και ότι ο Φάιπερς είχε απειλήσει να σκοτώσει τόσο εκείνη όσο και τη Ρίτσαρντς αν μιλούσαν δημόσια για όσα συνέβαιναν.
Εκείνος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας σε προηγούμενη κατάθεση του Σεπτεμβρίου ότι «ποτέ δεν κακοποίησε» τη Ρίτσαρντς και ότι εκείνη υπήρξε η «επιθετική πλευρά» στη σχέση τους. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης στις 8 Οκτωβρίου, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται να είχε η Ρίτσαρντς μαυρισμένο μάτι και πως «εκείνη κάνει εύκολα μελανιές». Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2018, χώρισε τον Ιούλιο, επικαλούμενο «αγεφύρωτες διαφορές».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
