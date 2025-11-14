Φλόρενς Πιου για τη συμμετοχή της στην ταινία «Midsommar»: Με διέλυσε, για έξι μήνες ήμουν σε κατάθλιψη
Είχα κακοποιήσει τον εαυτό μου για να βγει μια ερμηνεία, εξομολογήθηκε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός
Τον αντίκτυπο που είχε στον ψυχισμό της η συμμετοχή της στην ταινία «Midsommar» του Άρι Άστερ περιέγραψε η Φλόρενς Πιου, δηλώνοντας ότι τη «διέλυσε».
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The Louis Theroux Podcast ότι ο ρόλος της ως Ντάνι στο φιλμ του 2019 την οδήγησε σε κατάθλιψη που διήρκησε έξι μήνες.
Μετά από μια συντριπτική οικογενειακή τραγωδία, η ηρωίδα της ακολουθεί τον σύντροφό της σε μια απομονωμένη σουηδική κοινότητα, όπου καταλήγει να καταρρεύσει ψυχολογικά, καθώς χειραγωγείται από μια αίρεση.
«Απλώς δεν μπορώ πια να εξαντλώ έτσι τον εαυτό μου, γιατί αυτό έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις», εξήγησε η 29χρονη ηθοποιός. «Νομίζω ότι το ''Midsommar'' με έκανε να νιώθω θλίψη για περίπου έξι μήνες μετά και δεν ήξερα γιατί ήμουν σε κατάθλιψη. Γύρισα από τα γυρίσματα της ταινίας ''Μικρές Κυρίες'', που ήταν μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία και, προφανώς, εντελώς διαφορετικού τόνου από το ''Midsommar'', οπότε νομίζω ότι τα είχα βάλει όλα αυτά στο ράφι. Και όταν γύρισα σπίτι για τα Χριστούγεννα, ήμουν τόσο καταθλιπτική και σκέφτηκα: “Α, μάλλον αυτό είναι από το ''Midsommar'' και δεν το διαχειρίστηκα, και πιθανότατα δεν πρέπει να το ξανακάνω αυτό”», πρόσθεσε.
Η Πιου είπε ότι «δεν είχε ξαναδεί ποτέ τέτοιο επίπεδο πένθους ή ψυχικής κατάστασης με τον τρόπο που της ζητούσε το σενάριο», κάτι που την οδήγησε να τα δώσει όλα στον ρόλο για να καταλάβει σε βάθος τη «φρικτή κατάσταση» στην οποία βρισκόταν η ζωή της Ντάνι.
«Πραγματικά πέρασα τον εαυτό μου από όλα», τόνισε. «Στην αρχή απλώς φανταζόμουν ότι άκουγα την είδηση πως ένα από τα αδέλφια μου είχε πεθάνει, και προς τη μέση των γυρισμάτων ήταν σαν: “Όχι, τώρα πρέπει να φανταστώ τα φέρετρα”. Και προς το τέλος των γυρισμάτων, στην ουσία πήγαινα στην κηδεία ολόκληρης της οικογένειάς μου», θυμήθηκε η ηθοποιός.
Η Πιου επισήμανε ότι έπρεπε να μεταδώσει τον πόνο που βίωνε η ηρωίδα που υποδύθηκε. Όπως ανέφερε, δεν είχε έρθει ξανά αντιμέτωπη με τις τέτοιου είδους απαιτήσεις: «Δεν ήταν απλώς κλάμα. Έπρεπε να ακούγομαι σαν να πονάω. Δεν είχα ξανακάνει ποτέ κάτι τέτοιο και σκέφτηκα: “Εντάξει, τώρα είναι η ευκαιρία μου. Πρέπει να το δοκιμάσω”. Και ουσιαστικά έβαζα τον εαυτό μου στην κόλαση. Αλλά τώρα δεν το κάνω πια. Με διέλυσε πραγματικά».
Στη συνέχεια, η Φλόρενς Πιου είπε ότι συνειδητοποίησε για πρώτη φορά πόσο την είχε επηρεάσει αυτός ο ρόλος κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, πηγαίνοντας να γυρίσει τις «Μικρές Κυρίες» της Γκρέτα Γέργουιγκ, αμέσως μετά το «Midsommar». Τότε ήταν που ξέσπασε σε κλάματα επειδή ένιωθε πως είχε αφήσει τη Ντάνι «σ’ εκείνο το χωράφι, με το συνεργείο να τη γυρίζει να κλαίει».
«Ο εγκέφαλός μου προφανώς ένιωθε συμπόνια για μένα, γιατί είχα κακοποιήσει τον εαυτό μου και είχα πραγματικά χειραγωγήσει τα συναισθήματά μου για να βγει μια ερμηνεία», παραδέχτηκε η Φλόρενς Πιου. «Αλλά ταυτόχρονα ένιωθα και τύψεις για αυτό που είχα κάνει. Ήταν πάρα, πάρα πολύ περίεργο», κατέληξε.
Florence Pugh Says Filming 'Midsommar' Led to Six Months of Depression: "It Really F***ed Me Up"
