Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν και με διάφανη φούστα στο Λος Άντζελες
GALA
Αλεσάντρα Αμπρόσιο εμφάνιση Λος Άντζελες

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν και με διάφανη φούστα στο Λος Άντζελες

Το μοντέλο απαθανατίστηκε σε βραδινή έξοδο με αποκαλυπτικό σύνολο

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν και με διάφανη φούστα στο Λος Άντζελες
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια αποκαλυπτική εμφάνιση με διάφανη φούστα και χωρίς σουτιέν, έκανε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Λος Άντζελες.

Το μοντέλο απαθανατίστηκε σε βραδινή έξοδο να περπατάει με μαύρη ζακέτα με ανοιχτό ντεκολτέ και μία διάφανη midi φούστα από παγιέτα σε πορτοκαλί απόχρωση, από την οποία διαφαινόταν το εσώρουχό της.

Το look της ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα, γυαλιά ηλίου και μια μαύρη τσάντα.

Δείτε τις φωτογραφίες

Τον περασμένο μήνα, η Αμπρόσιο περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria's Secret μαζί με τις διάσημες Άντριανα Λίμα, Κάντις Σουάνποελ και Λίλι Άλντριτζ. Ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Victoria's Secret το 2000, αλλά αποσύρθηκε από τις επιδείξεις μόδας του brand το 2017.

Το μοντέλο έκανε την εντυπωσιακή επιστροφή της στην επίδειξη μόδας της Victoria's Secret το 2024.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα

Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο

«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης