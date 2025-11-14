Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν και με διάφανη φούστα στο Λος Άντζελες
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν και με διάφανη φούστα στο Λος Άντζελες
Το μοντέλο απαθανατίστηκε σε βραδινή έξοδο με αποκαλυπτικό σύνολο
Μια αποκαλυπτική εμφάνιση με διάφανη φούστα και χωρίς σουτιέν, έκανε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Λος Άντζελες.
Το μοντέλο απαθανατίστηκε σε βραδινή έξοδο να περπατάει με μαύρη ζακέτα με ανοιχτό ντεκολτέ και μία διάφανη midi φούστα από παγιέτα σε πορτοκαλί απόχρωση, από την οποία διαφαινόταν το εσώρουχό της.
Το look της ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα, γυαλιά ηλίου και μια μαύρη τσάντα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Τον περασμένο μήνα, η Αμπρόσιο περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria's Secret μαζί με τις διάσημες Άντριανα Λίμα, Κάντις Σουάνποελ και Λίλι Άλντριτζ. Ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Victoria's Secret το 2000, αλλά αποσύρθηκε από τις επιδείξεις μόδας του brand το 2017.
Το μοντέλο έκανε την εντυπωσιακή επιστροφή της στην επίδειξη μόδας της Victoria's Secret το 2024.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Alessandra Ambrosio, 44, goes braless under plunging top as she flashes her underwear in sheer sequin skirt on night out in Los Angeles https://t.co/tHmpLHB5oU— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 14, 2025
