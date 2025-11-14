Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν και με διάφανη φούστα στο Λος Άντζελες

βραδινή έξοδο

midi

Το look της ολοκληρώθηκε

με ψηλοτάκουνα,

γυαλιά ηλίου και μια μαύρη τσάντα.

Μια αποκαλυπτική εμφάνιση με διάφανη φούστα και χωρίς σουτιέν, έκανε ηΤο μοντέλο απαθανατίστηκε σενα περπατάει με μαύρη ζακέτα με ανοιχτό ντεκολτέ και μία διάφανηφούστα από παγιέτα σε πορτοκαλί απόχρωση, από την οποία διαφαινόταν το εσώρουχό της.Τον περασμένο μήνα, η Αμπρόσιο περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria's Secret μαζί με τις διάσημες Άντριανα Λίμα, Κάντις Σουάνποελ και Λίλι Άλντριτζ. Ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Victoria's Secret το 2000, αλλά αποσύρθηκε από τις επιδείξεις μόδας του brand το 2017.Το μοντέλο έκανε την εντυπωσιακή επιστροφή της στην επίδειξη μόδας της Victoria's Secret το 2024.: Shutterstock