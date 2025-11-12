Πάρις Χίλτον για την κόρη της: Κάθε μέρα μαζί σου είναι μαγεία

«χρυσή» κληρονόμος στάθηκε στην αλλαγή που έχει φέρει στη ζωή της η έλευση του παιδιού της και τόνισε πως κάθε μέρα στο πλευρό του της φαίνεται μαγική.

Την αγάπη της για την κόρη της εξέφρασε η Πάρις Χίλτον με μια ανάρτηση στα social media με αφορμή τα δεύτερα γενέθλιά της. Αφού δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ηΌπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Χρόνια πολλά για τα 2α γενέθλιά σου, πανέμορφη κορούλα μου, Λόντον. Είσαι το κοριτσάκι που πάντα ονειρευόμουν — γλυκιά, ευγενική και γεμάτη λάμψη. Με έχεις αλλάξει με κάθε τρόπο και έχεις γεμίσει την καρδιά μου με τόση αγάπη. Κάθε μέρα μαζί σου είναι καθαρή μαγεία».Στη συνέχεια, ανέφερε: «Είναι τόσο ξεχωριστό που γεννήθηκες στις 11/11 — την ίδια μέρα που παντρευτήκαμε με τον μπαμπά σου. Το 11:11 ήταν πάντα ο αριθμός-άγγελός μου, σύμβολο αγάπης, τύχης και νέων ξεκινημάτων — και η έμπνευση πίσω από το 11.11media (εταιρεία παραγωγής της Πάρις Χίλτον)».Η «χρυσή» κληρονόμος δήλωσε επίσης ανυπόμονη να δει την προσωπικότητα που θα καλλιεργήσει η κόρη της μεγαλώνοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι ήδη δύο. Ανυπομονώ να δω το υπέροχο άτομο που θα γίνεις — και επιτέλους να έχω κάποιον να μοιράζομαι την ντουλάπα μου. Είσαι ο κόσμος μου, ο ήλιος μου και η μικρή μου πριγκίπισσα».