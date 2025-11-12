Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας: Κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ για τον Διονύση Σαββόπουλο μετά τον θάνατό του
Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας: Κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ για τον Διονύση Σαββόπουλο μετά τον θάνατό του

Στο άλμπουμ υπάρχουν δύο πρωτότυπες εκτελέσεις τραγουδιών από τον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο

Ιωάννα Μαρίνου
Ο πρωτεργάτης των τραγουδοποιών Διονύσης Σαββόπουλος συνεχίζει να χαράσσει «Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας» έχοντας αφήσει ως παρακαταθήκη τα σπουδαία τραγούδια του που παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα.

Ο Ορέστης Πλακίδης παρουσιάζει 16 από αυτά μέσα από τη δική του ματιά, με μια σύγχρονη προσέγγιση, σε ένα album με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Τα τραγούδια ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά) οι Σπύρος Γραμμένος, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζώρτζια Κεφαλά, Klavdia, Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Μυλωνάς, Εύα Ξένου, Φώτης Σιώτας και Μανώλης Φάμελλος, ενώ υπάρχουν και δύο πρωτότυπες εκτελέσεις τραγουδιών από τον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο («Το Κιλελέρ» και «Τα Παιδιά Που Χάθηκαν»).

«Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας», είναι τώρα διαθέσιμο ψηφιακά και σύντομα θα κυκλοφορήσει σε CD και σε βινύλιο, δεν αποτελεί απλά ένα album με αγαπημένα τραγούδια, αλλά συνιστά έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον θρυλικό Διονύση Σαββόπουλο.

