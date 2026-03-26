Η συνεργασία της χρονιάς στο τένις: Ο Ράφα Ναδάλ θα κάνει ατομικές προπονήσεις στην Ίγκα Σβιόντεκ
Η Πολωνή δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη χρονιά, έχει ήδη διώξει τον προπονητή της και πριν ξεκινήσει η σεζόν στο χώμα θα ταξιδέψει στη Μαγιόρκα για να προπονηθεί με το ίνδαλμα της

Όταν πρόπερσι το Παρίσι και το Roland Garros αποχαιρέτησε τον Ράφα Ναδάλ, μία από τις υψηλές παρουσίες στις κερκίδες ήταν κι αυτή της Ίγκα Σβιόντεκ.

Η τότε Νο1 στο ταμπλό των γυναικών δεν είχε κρύψει ποτέ ότι ο Ισπανός είναι το είδωλο της και τώρα, που αντιμετωπίζει μια αγωνιστική κρίση, σ' αυτόν στρέφεται για να μπορέσει να επανέλθει.

Όπως αποκαλύπτουν τα πολωνικά ΜΜΕ η πρώην Νο1 του κόσμου θα ταξιδέψει στη Μαγιόρκα για να προπονηθεί ενόψει των υποχρεώσεων στο χώμα, έχοντας όμως απολύσει τον προπονητή της Βιμ Φισέτ με τον οποίο συνεργαζόταν τα δύο τελευταία χρόνια.

Η Σβιόντεκ όχι απλά θα χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις της ακαδημίας του Ράφα Ναδάλ (την οποία είχε επισκεφτεί πολλές φορές στο παρελθόν και η φωτό είναι από την τελετή αποφοίτησης του 2023), αλλά θα πραγματοποιήσει εξατομικευμένες προπονήσεις μαζί της και με το νέο της επιτελείο, το οποίο προς το παρόν παραμένει άγνωστο (έχουν ακουστεί τα ονόματα των Γκόραν Ιβανίσεβιτς, Φρανθίσκο Ρόιγκ, ο τελευταίος ήταν επί 18 χρόνια στενός συνεργάτης του Ναδάλ).

Κι αυτό που σημειώνουν οι Πολωνοί είναι ότι το διάστημα της παρουσίας της στη Μαγιόρκα θα λειτουργήσει ως μια δοκιμή για να δουν αμφότεροι πώς θα λειτουργήσει η νέα συνεργασία καθώς υπάρχουν φήμες που θέλουν τον Ναδάλ να εντάσσεται στο team της Σβιόντεκ για τα τουρνουά της Μαδρίτης και της Ρώμης
Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Best of Network

Δείτε Επίσης