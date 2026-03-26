Η συνεργασία της χρονιάς στο τένις: Ο Ράφα Ναδάλ θα κάνει ατομικές προπονήσεις στην Ίγκα Σβιόντεκ

Όταν πρόπερσι το Παρίσι και το Roland Garros
αποχαιρέτησε τον Ράφα Ναδάλ
, μία από τις υψηλές παρουσίες στις κερκίδες ήταν κι αυτή της Ίγκα Σβιόντεκ
.
Η τότε Νο1 στο ταμπλό των γυναικών δεν είχε κρύψει ποτέ ότι ο Ισπανός είναι το είδωλο της και τώρα, που αντιμετωπίζει μια αγωνιστική κρίση, σ' αυτόν στρέφεται για να μπορέσει να επανέλθει.
Όπως αποκαλύπτουν τα πολωνικά ΜΜΕ η πρώην Νο1 του κόσμου θα ταξιδέψει στη Μαγιόρκα
για να προπονηθεί ενόψει των υποχρεώσεων στο χώμα, έχοντας όμως απολύσει τον προπονητή της Βιμ Φισέτ με τον οποίο συνεργαζόταν τα δύο τελευταία χρόνια.
Η Σβιόντεκ όχι απλά θα χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις της ακαδημίας του Ράφα Ναδάλ (την οποία είχε επισκεφτεί πολλές φορές στο παρελθόν και η φωτό είναι από την τελετή αποφοίτησης του 2023), αλλά θα πραγματοποιήσει εξατομικευμένες προπονήσεις μαζί της και με το νέο της επιτελείο, το οποίο προς το παρόν παραμένει άγνωστο (έχουν ακουστεί τα ονόματα των Γκόραν Ιβανίσεβιτς, Φρανθίσκο Ρόιγκ, ο τελευταίος ήταν επί 18 χρόνια στενός συνεργάτης του Ναδάλ).
Κι αυτό που σημειώνουν οι Πολωνοί είναι ότι το διάστημα της παρουσίας της στη Μαγιόρκα θα λειτουργήσει ως μια δοκιμή για να δουν αμφότεροι πώς θα λειτουργήσει η νέα συνεργασία καθώς υπάρχουν φήμες που θέλουν τον Ναδάλ να εντάσσεται στο team της Σβιόντεκ για τα τουρνουά της Μαδρίτης και της Ρώμης