Το ιδιόχειρο σημείωμα του Σαββοπουλου στο πρώτο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μετά το θάνατό του
Το ιδιόχειρο σημείωμα του Σαββοπουλου στο πρώτο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μετά το θάνατό του

«Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας» θα περιλαμβάνει διασκευές 16 θρυλικών τραγουδιών 

Το ιδιόχειρο σημείωμα του Σαββοπουλου στο πρώτο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μετά το θάνατό του
Το άλμπουμ «Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας» θα κυκλοφορήσει από την Panik Records αυτή την Τέταρτη 12 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει διασκευές 16 θρυλικών τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου. Μάλιστα, ο δίσκος επρόκειτο έτσι κι αλλιώς να βγει αυτή την περίοδο και δεν προέκυψε λόγω του θανάτου του σπουδαίου τραγουδοποιού.

Στο άλμπουμ θα υπάρχει και ένα ιδιόχειρο σημείωμα του Διονύση Σαββόπουλου στο οποίο ευχαριστεί τους καλλιτέχνες. Το σημείωμα δημοσίευσε ο ΣΚΑΙ:

«Με συγκινεί Ορέστη μου που καταγίνεσαι με τα κομμάτια μου τόσα χρόνια. Πολύ σε ευχαριστώ. Ολόκληρο άλμπουμ έβγαλες με τις μερακλίδικες διασκευές σου. Ευχαριστώ ολοψύχως και τους νέους συναδέλφους που τραγουδάνε τα τραγούδια μου σε αυτό το άλμπουμ με τον τρόπο τους. Τους δίνουν νέο αέρα, έτσι είναι το σωστό. Τέλος, “ευχαριστώ ω εταιρεία” που έδωσες την ευκαιρία σε αυτή τη δουλειά των παιδιών να βγει ολοκληρωμένη και φροντισμένη».

Τις διασκευές επιμελήθηκε ο Ορέστης Πλακίδης, επί χρόνια μουσικός και ενορχηστρωτής του Σαββοπουλου και άλλων καλλιτεχνών όπως η Χάρις Αλεξίου, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Πάνος Μουζουράκης.

Τα τραγούδια ερμηνεύουν διάφοροι καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων η Klavdia, ο Μανώλης Φάμελος, ο Γιαννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουρακης, ενώ δύο από αυτά ερμηνεύει ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος. 

«Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας» θα κυκλοφορήσει πρώτα σε ψηφιακή μορφή και σύντομα θα είναι επίσης διαθέσιμο σε CD και σε βινύλιο.

