Χρηματιστήριο Αθηνών: Έντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό
Κοντά στο χαμηλό τεσσάρων μηνών παρέμεινε ο Γενικός Δείκτης - Ισχυρή άνοδος για Cenergy, Jumbo και Εθνική Τράπεζα - Πιέσεις σε Motor Oil, ΔΕΗ, CrediaBank και Bally's Intralot
Με ασκήσεις ισορροπίας ανάμεσα στην χθεσινή παγκόσμια άνοδο και τη σημερινή επιφυλακτικότητα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου μετά την ανάπαυλα για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Το διπλωματικό «θρίλερ» στον Περσικό Κόλπο συνεχίζει καθορίζει την τάση, ενώ η μεταβλητότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με έντονες διακυμάνσεις στο ταμπλό.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/3), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,14 μονάδες ή +0,1% και έκλεισε στις 2.060,16 μονάδες. Σε περίπου 29 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.044,21 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.073,43 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο παρέμεινε κοντά στο χαμηλό τεσσάρων μηνών που σημείωσε την περασμένη Τρίτη (24/3), με το αμέσως επόμενο χειρότερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 20 Νοεμβρίου 2025 και τις 2.056,39 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται σε -2,86% και οι απώλειες εντός του Μαρτίου αγγίζουν το -9,55%.
Στο ταμπλό ξεχώρισαν σήμερα λόγω των κερδών τους η Cenergy Holdings, η Jumbo και η Εθνική Τράπεζα. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Motor Oil, η ΔΕΗ, η CrediaBank και η Bally’s Intralot, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η Allwyn μετά το άνοιγμα short θέσης στη μετοχή από την Marble Bar Asset Management (με ποσοστό 0,51911%).
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς αυξάνεται κατά περίπου 7-8 μονάδες βάσης στο 3,885%. Η αντίστοιχη του αμερικανικού διαμορφώνεται σε 4,374%, του γερμανικού-bund σε 3,048%, του βρετανικού-gilt σε 4,941% και του ιταλικού σε 3,977%.
Ισορροπία «τρόμου» κατά την επιστροφή στη δράση
Με το βλέμμα στραμμένο στις εύθραυστες ισορροπίες της Μέσης Ανατολής επέστρεψαν σήμερα στη δράση οι επενδυτές στη Λεωφόρο Αθηνών μετά την αργία της 25ης Μαρτίου. Η εγχώρια αγορά «ισορρόπησε» ανάμεσα στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των κερδών που σημείωσαν χθες τα διεθνή χρηματιστήρια και στο επιφυλακτικό κλίμα που επικρατεί σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει δέσμια των αντικρουόμενων δηλώσεων από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Παρά τις αμερικανικές προτάσεις για τερματισμό του πολέμου και την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για πενθήμερη εκεχειρία -εκπνέει το Σάββατο (28/3)- το Ιράν απέρριψε τους αρχικούς όρους, καταθέτοντας δικό του πλαίσιο προτάσεων. Αυτό το διπλωματικό «πόκερ» διατηρεί τη μεταβλητότητα στα ύψη, καθώς οι αγορές αντιδρούν σπασμωδικά σε κάθε νέα ανακοίνωση, αναζητώντας σταθερά σημάδια αποκλιμάκωσης.
Στο επίκεντρο συνεχίζουν να βρίσκονται ο τραπεζικός κλάδος και οι ενεργειακές μετοχές, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, με το Mπρεντ να αγγίζει σήμερα εκ νέου τα 100 δολάρια. Παρά τη διάθεση για αντίδραση, πολλοί επενδυτές επιλέγουν τη διατήρηση ρευστότητας, προτιμώντας να παραμείνουν θεατές μπροστά στο ενδεχόμενο ακραίων διακυμάνσεων.
Το «κλειδί» για τη συνέχεια παραμένει η λήξη της εκεχειρίας, με την αγορά να σταθμίζει αν οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε μόνιμη εκτόνωση ή αν οι εχθροπραξίες θα επανέλθουν με μεγαλύτερη ένταση, περιορίζοντας τα περιθώρια αυτονόμησης της ελληνικής αγοράς από το διεθνές αρνητικό κλίμα.
Στο ταμπλό του ΧΑ, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματευόταν σήμερα η Trastor Property Investments. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 1 Απριλίου. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν σήμερα από τα συστήματα διαπραγμάτευσης οι μετοχές της Ακρίτας, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών.
Επανήλθαν οι πωλητές στις διεθνείς αγορές
Οι traders συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, με τη Wall Street να επιστρέφει στα «κόκκινα», καθώς το πετρέλαιο ανεβαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί τους διαπραγματευτές του Ιράν να… σοβαρευτούν, ανανεώνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία. Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν «καλύτερα να σοβαρευτεί σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, δεν υπάρχει γυρισμός». Στο ταμπλό του NYSE, ο Dow Jones καταγράφει απώλειες -0,1%, ο S&P 500 -0,6% και ο Nasdaq -1%.
Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με την κατάσταση των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Μέση Ανατολή. Μπαίνει, έτσι, τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε, με την επιστροφή του μπρεντ στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι να λειτουργεί ως «βαρίδι» για τις αγορές. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,9% και οι υπόλοιποι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,5% και -1,2%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/3), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,14 μονάδες ή +0,1% και έκλεισε στις 2.060,16 μονάδες. Σε περίπου 29 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.044,21 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.073,43 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο παρέμεινε κοντά στο χαμηλό τεσσάρων μηνών που σημείωσε την περασμένη Τρίτη (24/3), με το αμέσως επόμενο χειρότερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 20 Νοεμβρίου 2025 και τις 2.056,39 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται σε -2,86% και οι απώλειες εντός του Μαρτίου αγγίζουν το -9,55%.
Στο ταμπλό ξεχώρισαν σήμερα λόγω των κερδών τους η Cenergy Holdings, η Jumbo και η Εθνική Τράπεζα. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Motor Oil, η ΔΕΗ, η CrediaBank και η Bally’s Intralot, ενώ πτωτικά κινήθηκε και η Allwyn μετά το άνοιγμα short θέσης στη μετοχή από την Marble Bar Asset Management (με ποσοστό 0,51911%).
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς αυξάνεται κατά περίπου 7-8 μονάδες βάσης στο 3,885%. Η αντίστοιχη του αμερικανικού διαμορφώνεται σε 4,374%, του γερμανικού-bund σε 3,048%, του βρετανικού-gilt σε 4,941% και του ιταλικού σε 3,977%.
Ισορροπία «τρόμου» κατά την επιστροφή στη δράση
Με το βλέμμα στραμμένο στις εύθραυστες ισορροπίες της Μέσης Ανατολής επέστρεψαν σήμερα στη δράση οι επενδυτές στη Λεωφόρο Αθηνών μετά την αργία της 25ης Μαρτίου. Η εγχώρια αγορά «ισορρόπησε» ανάμεσα στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των κερδών που σημείωσαν χθες τα διεθνή χρηματιστήρια και στο επιφυλακτικό κλίμα που επικρατεί σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει δέσμια των αντικρουόμενων δηλώσεων από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Παρά τις αμερικανικές προτάσεις για τερματισμό του πολέμου και την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για πενθήμερη εκεχειρία -εκπνέει το Σάββατο (28/3)- το Ιράν απέρριψε τους αρχικούς όρους, καταθέτοντας δικό του πλαίσιο προτάσεων. Αυτό το διπλωματικό «πόκερ» διατηρεί τη μεταβλητότητα στα ύψη, καθώς οι αγορές αντιδρούν σπασμωδικά σε κάθε νέα ανακοίνωση, αναζητώντας σταθερά σημάδια αποκλιμάκωσης.
Στο επίκεντρο συνεχίζουν να βρίσκονται ο τραπεζικός κλάδος και οι ενεργειακές μετοχές, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, με το Mπρεντ να αγγίζει σήμερα εκ νέου τα 100 δολάρια. Παρά τη διάθεση για αντίδραση, πολλοί επενδυτές επιλέγουν τη διατήρηση ρευστότητας, προτιμώντας να παραμείνουν θεατές μπροστά στο ενδεχόμενο ακραίων διακυμάνσεων.
Το «κλειδί» για τη συνέχεια παραμένει η λήξη της εκεχειρίας, με την αγορά να σταθμίζει αν οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε μόνιμη εκτόνωση ή αν οι εχθροπραξίες θα επανέλθουν με μεγαλύτερη ένταση, περιορίζοντας τα περιθώρια αυτονόμησης της ελληνικής αγοράς από το διεθνές αρνητικό κλίμα.
Στο ταμπλό του ΧΑ, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματευόταν σήμερα η Trastor Property Investments. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 1 Απριλίου. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν σήμερα από τα συστήματα διαπραγμάτευσης οι μετοχές της Ακρίτας, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών.
Επανήλθαν οι πωλητές στις διεθνείς αγορές
Οι traders συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, με τη Wall Street να επιστρέφει στα «κόκκινα», καθώς το πετρέλαιο ανεβαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί τους διαπραγματευτές του Ιράν να… σοβαρευτούν, ανανεώνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία. Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν «καλύτερα να σοβαρευτεί σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, δεν υπάρχει γυρισμός». Στο ταμπλό του NYSE, ο Dow Jones καταγράφει απώλειες -0,1%, ο S&P 500 -0,6% και ο Nasdaq -1%.
Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με την κατάσταση των ειρηνευτικών συνομιλιών στη Μέση Ανατολή. Μπαίνει, έτσι, τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε, με την επιστροφή του μπρεντ στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι να λειτουργεί ως «βαρίδι» για τις αγορές. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,9% και οι υπόλοιποι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,5% και -1,2%.
