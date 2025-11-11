Ενοχλημένος ο Ράσελ Κρόου με τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του: Εκείνη είναι 42 και εγώ 61, ξεκαθάρισε
Ενοχλημένος ο Ράσελ Κρόου με τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του: Εκείνη είναι 42 και εγώ 61, ξεκαθάρισε
Ο ηθοποιός τόνισε ότι έχει 19 χρόνια διαφορά ηλικίας με την Μπρίτνεϊ Θεριό
Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Ράσελ Κρόου με τα σχόλια που αφορούν στη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του, Μπρίτνεϊ Θεριό, ξεκαθαρίζοντας, ότι εκείνη είναι 42 ετών και ο ίδιος 61, βάζοντας έτσι τέλος στις ανακρίβειες που κυκλοφορούσαν γύρω από τη σχέση τους.
Ο ηθοποιός διευκρίνισε μέσω ανάρτησής του στο X (πρώην Twitter) ότι η διαφορά τους είναι 19 χρόνια. «Το έχω διευκρινίσει πολλές φορές, αλλά κάποιοι προτιμούν τη φαντασία», έγραψε. «Είναι τόσο απρεπές να λέγονται τέτοια πράγματα. Η αγαπημένη μου Μπρίτνεϊ είναι 42 ετών. Εγώ είμαι 61» σημείωσε ο ηθοποιός.
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2013, στα γυρίσματα της ταινίας «Broken City», όταν η Θεριό εργαζόταν ακόμα ως ηθοποιός. Ωστόσο, δεν συνδέθηκαν ερωτικά πριν από το 2020, λίγο αφότου εκείνη αποσύρθηκε από τον χώρο του κινηματογράφου. Σήμερα εργάζεται ως κτηματομεσίτρια και έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο πλευρό του Ράσελ Κρόου το 2022.
Οι φήμες για αρραβώνα ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Θεριό εθεάθη στο Wimbledon φορώντας ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι που έμοιαζε με κόσμημα αρραβώνων. Παρά τα δημοσιεύματα, ο Ράσελ Κρόου ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes», ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά.
«Όλες αυτές οι αναφορές ότι η Μπρίτνεϊ κι εγώ είμαστε αρραβωνιασμένοι και ότι θα παντρευτώ ξανά; Όχι. Η ζωή μου είναι γεμάτη, γιατί να τη χαλάσω με έναν γάμο;» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να παντρευτώ ξανά. Το να το κάνεις μία φορά είναι ωραίο, αλλά δεν θέλω να το ξανακάνω. Ξέρω πώς μπορεί να πάει και δεν χρειάζεται να ξαναπεράσω από αυτό».
Επίσης, ο ηθοποιός δήλωσε για τη σύντροφό του: «Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ξυπνάμε με ένα χαμόγελο και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι». Ο Κρόου είχε χωρίσει από την πρώην σύζυγό του, Ντανιέλ Σπένσερ, το 2012, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους και πλέον διατηρούν φιλικές σχέσεις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
