O Ράσελ Κρόου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παντρευτεί ξανά - «Γιατί να χαλάσω τη ζωή μου με έναν γάμο;»
Παντρεύτηκα μία φορά και ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό, δήλωσε ο 61χρονος ηθοποιός
Αρνητικός σε έναν ακόμα γάμο δηλώνει ο Ράσελ Κρόου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος με την ηθοποιό Ντανιέλ Σπένσερ με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιους, ενώ πλέον βρίσκεται σε σχέση με την Μπρίτνεϊ Θεριότ.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes», ο Κρόου απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι έχει αρραβωνιαστεί με τη 33χρονη σύντροφό του, με την οποία είναι μαζί πέντε χρόνια. «Όλες αυτές οι αναφορές που βγαίνουν ότι η Μπρίτνεϊ κι εγώ αρραβωνιαστήκαμε και ότι θα ξαναπαντρευτώ; Όχι», είπε κατηγορηματικά. «Η ζωή μου είναι ευτυχισμένη, γιατί να τη χαλάσω με έναν γάμο;», αστειεύτηκε ο 61χρονος ηθοποιός.
«Παντρεύτηκα μία φορά και ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Δεν πρόκειται να ξαναπαντρευτώ. Το να το κάνεις μια φορά είναι ωραίο, αλλά δεν θέλω να το ξανακάνω», τόνισε.
Ο Ράσελ Κρόου και η πρώην σύζυγός του παντρεύτηκαν το 2003 και εννέα χρόνια αργότερα ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. Ο σταρ του Χόλιγουντ διατηρεί στενή σχέση με την Αυστραλέζα ηθοποιό, παρότι ο γάμος τους έληξε επίσημα το 2018.
Η σχέση του Κρόου με τη νέα του σύντροφο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και τον Οκτώβριο του 2022 το ζευγάρι έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στη Ρώμη στην πρεμιέρα της ταινίας του ηθοποιού «Poker Face».
Russell Crowe reveals why he will NEVER marry girlfriend Britney Theriot as he denies engagement rumours https://t.co/GqGpYRnkzO— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 2, 2025
