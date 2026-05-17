Συνελήφθη διακινητής παράνομων μεταναστών στην Αλεξανδρούπολη
Συνελήφθη στην εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σουφλίου https://www.protothema.gr/tag/soyfli/της διεύθυνσης αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας παράνομους μετανάστες.
Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε παράνομους μετανάστες.
Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.
