Κιμ Καρντάσιαν σε Κρις Τζένερ: Δεν υπάρχει καμία πιο ξεχωριστή στον κόσμο από σένα
Υπήρξες το απόλυτο πρότυπο στον τρόπο που οδηγείς και ζεις τη ζωή σου, πρόσθεσε
Τα 70 της χρόνια έκλεισε η Κρις Τζένερ και η Κιμ Καρντάσιαν της ευχήθηκε για τα γενέθλιά της με μία ανάρτηση στα social media. Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες με τη μητέρα της και της εξέφρασε την αγάπη της.
Πιο συγκεκριμένα, η Κιμ Καρντάσιαν ανάρτησε τα στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έγραψε μεταξύ άλλων, πόσο ευλογημένη νιώθει που είναι κόρη της, ενώ τόνισε πως πάντα θα θέλει να της μοιάσει μεγαλώνοντας.
Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, έγραψε: «Χαρούμενα 70ά γενέθλια στην πιο όμορφη γυναίκα του πλανήτη! Δεν υπάρχει καμία πιο ξεχωριστή σε όλο τον κόσμο από εσένα! Είσαι τόσο ευλογημένη με την πιο καταπληκτική οικογένεια, περιτριγυρισμένη από τόση αγάπη! Είσαι πραγματικά super woman και υπήρξες το απόλυτο πρότυπο στον τρόπο που οδηγείς και ζεις τη ζωή σου με τόση χάρη και συμπόνια και χαρά! Θέλω να γίνω σαν εσένα όταν μεγαλώσω και πάντα το λέω αυτό σε όλη μου τη ζωή! Σε αγαπώ τόσο πολύ μαμά!».
