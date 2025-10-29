Η Κρις Τζένερ θυμήθηκε παλαιότερες εμφανίσεις της για το Χάλογουιν - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Κρις Τζένερ θυμήθηκε παλαιότερες εμφανίσεις της για το Χάλογουιν - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Πλησιάζει εκείνη η ώρα, έγραψε η τηλεπερσόνα σε ανάρτησή της
Με αφορμή το φετινό Χάλογουιν η Κρις Τζένερ ανέτρεξε στο παρελθόν και θυμήθηκε μεταμφιέσεις που είχε κάνει τα περασμένα χρόνια, δημοσιεύοντας κάποιες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάγισσα, γάτα, πειρατής, η Ντόροθι από τον «Μάγο του Οζ», είναι μερικές μόνο από τις εμφανίσεις που έχει επιλέξει στο παρελθόν η 70χρονη τηλεπερσόνα και τις οποίες παρουσίασε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram. «Πλησιάζει εκείνη η ώρα», σχολίασε η Κρις Τζένερ στη λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Μάγισσα, γάτα, πειρατής, η Ντόροθι από τον «Μάγο του Οζ», είναι μερικές μόνο από τις εμφανίσεις που έχει επιλέξει στο παρελθόν η 70χρονη τηλεπερσόνα και τις οποίες παρουσίασε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram. «Πλησιάζει εκείνη η ώρα», σχολίασε η Κρις Τζένερ στη λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Η σφαγή με τους 2.000 νεκρούς στο Σουδάν είναι ορατή από το Διάστημα – Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο
Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη» - «Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας», δείτε βίντεο
Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Το μήνυμα στη μπλούζα της
Η σφαγή με τους 2.000 νεκρούς στο Σουδάν είναι ορατή από το Διάστημα – Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο
Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη» - «Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας», δείτε βίντεο
Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Το μήνυμα στη μπλούζα της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα