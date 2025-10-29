Η Κρις Τζένερ θυμήθηκε παλαιότερες εμφανίσεις της για το Χάλογουιν - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε
Η Κρις Τζένερ θυμήθηκε παλαιότερες εμφανίσεις της για το Χάλογουιν - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε

Πλησιάζει εκείνη η ώρα, έγραψε η τηλεπερσόνα σε ανάρτησή της

Γεωργία Κοτζιά
Με αφορμή το φετινό Χάλογουιν η Κρις Τζένερ ανέτρεξε στο παρελθόν και θυμήθηκε μεταμφιέσεις που είχε κάνει τα περασμένα χρόνια, δημοσιεύοντας κάποιες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάγισσα, γάτα, πειρατής, η Ντόροθι από τον «Μάγο του Οζ», είναι μερικές μόνο από τις εμφανίσεις που έχει επιλέξει στο παρελθόν η 70χρονη τηλεπερσόνα και τις οποίες παρουσίασε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram. «Πλησιάζει εκείνη η ώρα», σχολίασε η Κρις Τζένερ στη λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα.

