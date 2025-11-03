Ρεκόρ για το «Σόι», επιστροφή – έκπληξη Κουκουράκη και 264 συμμετοχές για Eurovision
Έσπασε τα κοντέρ το «Σόι σου» με ποσοστά άλλων εποχών προβληματίζοντας τον ανταγωνισμό
Τελικά, ο κόσμος δεν έφυγε από την τηλεόραση. Απλώς δεν του αρέσουν τα περισσότερα προγράμματα που προβάλλονται. Πώς αλλιώς να εξηγήσεις το 40,8% που σημείωσε το «Σόι» στην ολική επαναφορά του στον Alpha; Το βράδυ της Παρασκευής από τις 8 ως τις 10, 1.639.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το διπλό επεισόδιο της πρεμιέρας, με ποσοστό 54,8% στους άνδρες 18-24 και 49,8% στις γυναίκες αντίστοιχων ηλικιών. Και γεωγραφικά να το δεις πάλι ρεκόρ θα καταγράψει το κοντέρ: 49,8% στην Θεσσαλονίκη, 38,6% στην Αθήνα και 37% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Μία συνταγή που λείπει από το τηλεοπτικό μενού, επέστρεψε έξι χρόνια μετά και έκανε όχι την έκπληξη αλλά το αναμενόμενο. Διότι εδώ και χρόνια αναζητείται μία σύγχρονη οικογενειακή κωμωδία, η οποία θα είναι χτισμένη πάνω σε ένα ωραίο και καλογραμμένο σενάριο, σε καλές ερμηνείες και ενδιαφέρον καστ και θα μπορεί να διασκεδάσει και ταυτόχρονα να κάνει τον κόσμο να ταυτιστεί. Ρόλοι που μιλούν όπως οι κανονικοί άνθρωποι, που δεν θα χρειαστεί να βυθιστούν στην γκάμα των εγκλημάτων για να προχωρήσει η δράση, που θα χαρίσουν γέλιο και ουσιαστικά θα διακωμωδήσουν αυτό που ζούμε όλοι μέσα από το πρίσμα της αθάνατης ελληνικής οικογένειας.
Στον ΑΝΤ1 απόψε ετοιμάζονται για την πρεμιέρα των «Ράδιο Αρβύλα» στις 20.00 μετά από αρκετούς μήνες απουσίας. Εντωμεταξύ με μία ανάρτηση στο Instagram το κανάλι ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιάννη Κουκουράκη στην σειρά «Grand Hotel» γράφοντας μία φράση: «Το πιο μεγάλο μυστικό είναι ακόμη ζωντανό». Ακολούθησαν πολλές αναρτήσεις, post και τίτλοι για την επιστροφή του Πέτρου στο σίριαλ του ΑΝΤ1 που έκανε την έκπληξη.
Τέλος, στην ΕΡΤ βρέθηκαν μπροστά σε πλήθος συμμετοχών για την Eurovision. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: Με 264 υποβολές προτάσεων ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026. Η ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 γίνεται μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό.
Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνή και μία ελληνική.
Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.
