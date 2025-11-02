Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Ερήνη Τορνεσάκη: Η Κρητικιά τραγουδίστρια που διεκδικεί με ένα ριζίτικο υποψηφιότητα στα Grammy
Θέλω να αναδείξω την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης και της Ελλάδας στον μεγαλύτερο μουσικό θεσμό του κόσμου, δήλωσε
Μία υποψηφιότητα για Grammy διεκδικεί η Ερήνη Τορνεσάκη με ένα ριζίτικο τραγούδι. Η νεαρή τραγουδίστρια γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ρίζες από τη Μικρά Ασία, τα Καλέσα και τις Αρχάνες.
Η μουσική ήταν πάντα παρούσα στο σπίτι της, όχι μόνο γιατί η μητέρα της ήταν καθηγήτρια μουσικής, αλλά και γιατί και η ίδια άρχισε πιάνο στα έξι της και βιολοντσέλο στα δεκατρία της χρόνια. Όπως της αρέσει να λέει, ήξερε από μικρή ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια και η αγάπη της για το τραγούδι, μαζί με την αγάπη για τον τόπο της, την οδηγούν στα βραβεία Grammy, με ένα τραγούδι - «σπλάχνο» της Κρήτης, το ριζίτικο «Σε ψηλό βουνό».
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ερήνη Τορνεσάκη ανέφερε ότι η πρώτη της εμπειρία με τα Grammy ήταν το 2023, όπου συμμετείχε στον δίσκο Crisálida του Danilo Pérez και των Global Messengers, ο οποίος είχε αποσπάσει μια υποψηφιότητα.
«Φέτος υπέβαλα για τα Grammy ένα ριζίτικο τραγούδι, το ''Σε ψηλό βουνό''. Το έκανα γιατί θέλω να αναδείξω την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης και της Ελλάδας στον μεγαλύτερο μουσικό θεσμό του κόσμου, αλλά και να περάσω το μήνυμα πως οι γυναίκες έχουν θέση και φωνή στο ριζίτικο τραγούδι, κάτι που ακόμη δεν θεωρείται αυτονόητο», είπε εξηγώντας τον λόγο που αποφάσισε να διεκδικήσει μια υποψηφιότητα με ένα ριζίτικο.
Η ψηφοφορία γίνεται αποκλειστικά από τα μέλη της Ακαδημίας των Grammys, με τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας να έχει ολοκληρωθεί ενώ αναμένονται οι υποψηφιότητες στις 7 Νοεμβρίου.
«Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής την 1η Φεβρουαρίου 2026. Είτε περάσει είτε όχι, είμαι πολύ χαρούμενη που “ τέρατα” της μουσικής βιομηχανίας άκουσαν το ριζίτικο αυτό καθώς εξέταζαν τις υποψηφιότητες. Αυτό για μένα είναι ήδη μια νίκη», ανέφερε η τραγουδίστρια, η οποία συνδέεται βαθιά όχι μόνο με αυτό που κάνει, αλλά και με τον τόπο καταγωγής της.
Η Ερήνη Τορνεσάκη σπούδασε στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στο British & Irish Institute of ModernMusic. Λίγα χρόνια αργότερα συνεργάστηκε με το Cirquedu Soleil, ως η μόνη τραγουδίστρια στο show Kurios για τρία χρόνια, μια εμπειρία που τη δίδαξε πολλά για τη σκηνή και την πειθαρχία. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στο Berklee College of Music με πλήρη υποτροφία, ενώ σήμερα μοιράζει τον χρόνο της και τη ζωή της ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κρήτη.
«Ξεκίνησα με την κλασική και τη μικρασιατική μουσική, αλλά πάντα με γοήτευαν και άλλα είδη - η pop, η rock, η jazz. Πλέον, μέσα από τη δουλειά μου, συνδυάζω την ελληνική παραδοσιακή μουσική, ιδιαίτερα την κρητική και τη μικρασιάτικη, με τη σύγχρονη και την τζαζ, προσπαθώντας να δημιουργώ μια γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και τον σύγχρονο κόσμο», σημείωσε η Ερήνη Τορνεσάσκη, η οποία κάθε φορά που κλείνει τα μάτια της «ακούει τη φωνή της παράδοσης».
«Η μουσική της καρδιάς μου βρίσκεται στις ρίζες μου - στη Μικρά Ασία και στην Κρήτη - αλλά αντλεί και από το διεθνές περιβάλλον στο οποίο ζω και δημιουργώ. Όταν κλείνω τα μάτια, ακούω τη φωνή της παράδοσης, αλλά με ήχους και αισθητική που ανήκουν στο σήμερα. Πιστεύω πως η παραδοσιακή ελληνική μουσική στο εξωτερικό γνωρίζει ανανέωση, η “ ρίζα” γίνεται αφετηρία για διάλογο με τον κόσμο, κι εμείς οι νεότεροι καλλιτέχνες προσπαθούμε να ξαναορίσουμε τι σημαίνει ελληνική μουσική μέσα στο παγκόσμιο πλαίσιο».
Για την Ερήνη, η παράδοση δεν είναι κάτι μουσειακό, είναι ζωντανή και εξελισσόμενη. Το ριζίτικο, για παράδειγμα, το προσεγγίζει με όργανα όπως βιολοντσέλο και φωνητικά, με αυτοσχεδιασμό και πάντα χωρίς να χάνει -όπως τονίζει- τον σεβασμό στην αυθεντική του μορφή. «Είναι λίγο σαν τη “ δημιουργική παραδοσιακή κουζίνα”, κρατάς τη ρίζα, αλλά τη μεταμορφώνεις με αγάπη και φαντασία».
Η Ερήνη Τορνεσάκη, αναμένοντας την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων, δήλωσε πως ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η ίδια σκοπεύει να συνεχίσει τις διεθνείς συναυλίες και προγράμματα διαπολιτισμικού διαλόγου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας αυθεντικός τρόπος, να μιλήσει μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια, για όσα αγαπά και όσα ορίζει ως βάση της.
Υπογραμμίζοντας την αγάπη της για τον τόπο της, μοιράστηκε: «Η Κρήτη είναι η αφετηρία μου, η βάση της ψυχής μου. Εκεί βρίσκονται οι πρώτες μουσικές μου αναμνήσεις και η πηγή της έμπνευσής μου. Στόχος μου είναι να φέρω αυτή τη μουσική στον κόσμο και να δημιουργήσω εμπνευσμένη από αυτή».
