Σταμάτης Φασουλής: Από τα 30 μέχρι τα 40 έπινα για να αντιμετωπίσω τον κόσμο

από τα 30 έως τα 40 του

Όσο για τον φόβο της απόρριψης

που τον διακατέχει, παραδέχτηκε

ότι, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, έχει ανάγκη να τον αγαπούν και να νιώθει αποδοχή. Παράλληλα, ο Σταμάτης Φασουλής περιέγραψε

πόσο διαφορετικά αισθάνεται όταν βρίσκεται ανάμεσα σε λίγους και δικούς του ανθρώπους, σε αντίθεση με το πώς νιώθει σε κοινωνικές εξόδους.

Στη συνέχεα μίλησε

για τη δεκαετία της ζωής του που βρέθηκε παγιδευμένος στο αλκοόλ, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στις πιέσεις του επαγγέλματος και της κοινωνικής ζωής.

» είπε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.





Με την παρέα μου, τα 4-5 άτομα, είμαι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν ανοίγομαι κοινωνικά, όταν ας πούμε είναι να μπω σε ένα εστιατόριο μέχρι να κάτσω στη θέση μου, δεν αισθάνομαι και τόσο καλά. Σπάνια βγαίνω έξω, μια φορά στις 15 μέρες και αν… Η ζωή μου είναι μοναχική. Κάποτε δεν ήταν και το είχα πληρώσει άσχημα αυτό. Μετάνιωσα τη συμπεριφορά μου και το ότι έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα. Δεν υπήρχε λόγος. Αυτό κράτησε 10 χρόνια, 30 με 40. Έκανα πράγματα και πιεζόμουν για να ανταπεξέλθω. Κάθε μέρα ήμουν και σε ένα κάλεσμα με ένα ουίσκι ή μια βότκα στο χέρι και έλεγα κάτι αηδίες και ξεράσματα. Και τώρα τα σκέφτομαι και λέω, “γιατί τα έκανες αυτά;”. Θέλοντας όμως να υπάρξω σε έναν κόσμο που δεν άντεχα, έπρεπε να το αντέξω τεχνητά και κατέφευγα στο ποτό ή στη λογοδιάρροια, Μίλαγα για τα πάντα, έκανα ότι τα ήξερα όλα. Ξεράδια ήξερα