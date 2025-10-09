Κρις Τζένερ: Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της - Δείτε φωτογραφίες
Κρις Τζένερ: Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της - Δείτε φωτογραφίες
Η τηλεπερσόνα αποφάσισε να αποχωριστεί το χαρακτηριστικό κοντό, καστανό της μαλλί
Ακόμα μία αλλαγή στην εμφάνισή της έκανε η Κρις Τζένερ. Η μητέρα των αδερφών Καρντάσιαν - Τζένερ άλλαξε τα σκουρόχρωμα μαλλιά της και αποφάσισε να πειραματιστεί με το ξανθό, μετά από πολλά χρόνια που υπήρξε μελαχρινή.
Η Κρις Τζένερ αγαπάει τις αλλαγές στην εμφάνισή της και τολμάει συνεχώς νέα λουκ. Θέλοντας να δείξει τη νέα της εμφάνιση στους θαυμαστές της, ανάρτησε δύο στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο πρώτο από αυτά, χαμογελάει πλατιά στον φακό σε μια selfie.
Στο δεύτερο στιγμιότυπο, η Κρις Τζένερ φωτογραφήθηκε με τον Κρις Άπλετον. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Είχαμε μια διασκεδαστική μικρή ξανθιά στιγμή απόψε».
Δείτε φωτογραφίες
