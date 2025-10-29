Έλενα Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για την υπόθεση revenge porn: Μια νίκη για όλα τα θύματα αντίστοιχων καταστάσεων
Έλενα Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για την υπόθεση revenge porn: Μια νίκη για όλα τα θύματα αντίστοιχων καταστάσεων
Ο 36χρονος άντρας κρίθηκε ένοχος για τη γυμνή φωτογραφία της Instagrammer που είχε διαρρεύσει στο Διαδίκτυο πριν από πέντε χρόνια
Μια ανάρτηση έκανε η Έλενα Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για την υπόθεση revenge porn για να στείλει το δικό της μήνυμα. Ο 36χρονος άντρας κρίθηκε ένοχος με δύο χρόνια αναστολή και 5000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο για τη γυμνή φωτογραφία της Instagrammer που είχε διαρρεύσει στο Διαδίκτυο το 2020.
Μέσα από ένα Instagram story η Έλενα Κρεμλίδου μοιράστηκε ένα σημείωμα που της είχε στείλει μια γυναίκα, επαινώντας τη για το θάρρος που έδειξα καθόλη τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης, ενώ την αποκάλεσε «φως» για τη στάση που τήρησε.
Με αφορμή τα λόγια που της έγραψε, η Inastagrammer τόνισε πως η δική της νίκη συνιστά ταυτόχρονα μια νίκη για όλους τους ανθρώπους που έχουν υπάρξει θύματα σε αντίστοιχες περιπτώσεις. «Σήμερα ήταν μια νίκη για όλα τα θύματα αντίστοιχων καταστάσεων. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή της
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου η Έλενα Κρεμλίδου δήλωσε δικαιωμένη με την έκβαση της υπόθεσης. «Νιώθω ότι επιτέλους είναι μια δικαίωση. Είναι η αρχή για να δημοσιοποιούμε τέτοια θέματα, να πάρει την έκταση που του αξίζει. Ότι μπορεί το ίδιο το θύμα να δικαιωθεί. Αξίζει να το κυνηγήσει», είπε στους δημοσιογράφους.
Όπως ανέφερε, η ευθύνη εντοπίζεται όχι στο άτομο που στέλνει προσωπικό υλικό σε κάποιον, αλλά σε εκείνον που επιλέγει να το διαρρεύσει, προδίδοντας την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο σύντροφός του. «Δεν κάνουμε κάτι κακό με το να κάνεις σεξ με τον οποιοδήποτε τρόπο. Με το να στέλνεις φωτογραφίες σε κάποιον που εμπιστεύεσαι δεν κάνεις κάτι κακό. Αυτός που κάνει κακό είναι οποιοσδήποτε δημοσιοποιεί κάτι παρά τη συγκατάθεση σου», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της
Μέσα από ένα Instagram story η Έλενα Κρεμλίδου μοιράστηκε ένα σημείωμα που της είχε στείλει μια γυναίκα, επαινώντας τη για το θάρρος που έδειξα καθόλη τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης, ενώ την αποκάλεσε «φως» για τη στάση που τήρησε.
Με αφορμή τα λόγια που της έγραψε, η Inastagrammer τόνισε πως η δική της νίκη συνιστά ταυτόχρονα μια νίκη για όλους τους ανθρώπους που έχουν υπάρξει θύματα σε αντίστοιχες περιπτώσεις. «Σήμερα ήταν μια νίκη για όλα τα θύματα αντίστοιχων καταστάσεων. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή της
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου η Έλενα Κρεμλίδου δήλωσε δικαιωμένη με την έκβαση της υπόθεσης. «Νιώθω ότι επιτέλους είναι μια δικαίωση. Είναι η αρχή για να δημοσιοποιούμε τέτοια θέματα, να πάρει την έκταση που του αξίζει. Ότι μπορεί το ίδιο το θύμα να δικαιωθεί. Αξίζει να το κυνηγήσει», είπε στους δημοσιογράφους.
Όπως ανέφερε, η ευθύνη εντοπίζεται όχι στο άτομο που στέλνει προσωπικό υλικό σε κάποιον, αλλά σε εκείνον που επιλέγει να το διαρρεύσει, προδίδοντας την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο σύντροφός του. «Δεν κάνουμε κάτι κακό με το να κάνεις σεξ με τον οποιοδήποτε τρόπο. Με το να στέλνεις φωτογραφίες σε κάποιον που εμπιστεύεσαι δεν κάνεις κάτι κακό. Αυτός που κάνει κακό είναι οποιοσδήποτε δημοσιοποιεί κάτι παρά τη συγκατάθεση σου», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της
Ειδήσεις σήμερα:
Η σφαγή με τους 2.000 νεκρούς στο Σουδάν είναι ορατή από το Διάστημα – Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο
Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη» - «Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας», δείτε βίντεο
Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Το μήνυμα στη μπλούζα της
Η σφαγή με τους 2.000 νεκρούς στο Σουδάν είναι ορατή από το Διάστημα – Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο
Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη» - «Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας», δείτε βίντεο
Έλενα Κρεμλίδου: Καταδικάστηκε ο 36χρονος αστυνομικός για την υπόθεση revenge porn - Το μήνυμα στη μπλούζα της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα