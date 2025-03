Ο Στιβ Μάρτιν και ο Μάρτιν Σορτ ανακοίνωσαν πότε θα ξεκινήσει η περιοδεία τους στις ΗΠΑ

Οι θρύλοι της κωμωδίας , Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ ανακοίνωσαν νέο σκέλος της περιοδείας τους στις ΗΠΑ, με τίτλο «Dukes of Funnytown! Tour». Η περιοδεία ξεκινά στα τέλη Αυγούστου από το Σιάτλ και περιλαμβάνει σταθμούς σε Ρίτσμοντ, Βοστώνη, Λας Βέγκας, Πίτσμπουργκ, ενώ θα ολοκληρωθεί στο Γουόλινγκφορντ.Εκτός από τη συνεργασία τους στη σκηνή, οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν και στη δημοφιλή σειρά του Hulu «Only Murders in the Building». Στην πρόσφατη τελετή απονομής των Βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG), το δίδυμο τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Συνόλου Καστ σε κωμική σειρά, ενώ ο Μάρτιν Σορτ απέσπασε και το βραβείο Εξαιρετικού Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά.Συνεχίζοντας την κοινή τους πορεία στις περιοδείες από το 2015, αυτή τη φορά θα σατιρίσουν, εκτός από το Χόλιγουντ και τη διασημότητα, τη ρομαντική σχέση του Μάρτιν Σορτ με τη Μέριλ Στριπ στη σειρά «Only Murders in the Building», καθώς και τον μονόλογο του Στιβ Μάρτιν στο επετειακό αφιέρωμα «SNL50» του Saturday Night Live.Οι δύο ηθοποιοί, που γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι μετά τη συνεργασία τους στην ταινία «The Three Amigos» το 1986, περιοδεύουν συχνά με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κωμωδία και μουσική, με τον Στιβ Μάρτιν να παίζει και μπάντζο.«Ένα από τα μυστικά που κρατούν τη φιλία μας δυνατή είναι ότι δεν βοηθάμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Αν, για παράδειγμα, ο Μάρτι μου τηλεφωνήσει και πει "χρειάζομαι βοήθεια", κλείνω αμέσως το τηλέφωνο», δήλωσε αστειευόμενος ο Στιβ Μάρτιν σε πρόσφατη συνέντευξή του.Shutterstock