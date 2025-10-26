70 χρόνια από το «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» - Η άρνηση για την Καρέζη, ο Αλεξανδράκης που πήρε λεφτά πρωταγωνιστή και τα 126.000 εισιτήρια



Ο Παυλάρας και ο Πετράκης

Απλότητα, δυνατοί διάλογοι και χημεία

Αξέχαστες ερμηνείες

Τα ατού και τα τραγούδια του Χατζιδάκι

Ανθρωπιά και Φιλότιμο

Το στόρι, λίγο και μάλλον πολύ γνωστό, θέλει δυο φίλους πλανόδιους λατερνατζήδες, τον Παυλάρα (Αυλωνίτης) και τον Πετράκη (Φωτόπουλος), που βλέπουν να περνάει η μπογιά της λατέρνας, λόγω των γραμμοφώνων και των ραδιοφώνων, αλλά και της αλλαγής των εποχών, να αναγκάζονται να πάνε με τα πόδια σε ένα πανηγύρι έξω από την Αθήνα, στην Πλατανιώτισσα. Στο δρόμο τους θα συναντήσουν μία νεαρή κοπέλα, την Καίτη (Καρέζη), που το έχει σκάσει από το σπίτι της, επειδή ο πατέρας της δεν ακούει κουβέντα για τον έρωτά της και θέλει να την παντρέψει με έναν πλούσιο.Το φιλμ, παρά τις μικρές αδυναμίες του, δένει ταιριαστά τη ζωή δυο απλών φτωχών ανθρώπων, με μεγάλη καρδιά, με τον ρομαντισμό και την κωμωδία, διαθέτει δυνατούς διαλόγους, απίστευτες ατάκες και ικανοποιητικούς ρυθμούς, αναδεικνύει την αυθεντικότητα της εποχής και την απλότητα των ανθρώπων, τις στεναχώριες και τις χαρές τους, στην ταπεινή καθημερινότητά τους, ενώ οι τρεις πρωταγωνιστές αναπτύσσουν εξαιρετική χημεία μεταξύ τους. Άλλωστε, είναι και μια ταινία χαρακτήρων, που υπηρετούν άριστα οι πρωταγωνιστές, αλλά και οι δεύτεροι ρόλοι, ο Νίκος Φέρμας ως φίλος που τους προτείνει να πάνε στο πανηγύρι, ο Δημήτρης Βουδούρης ως βιολιστής και βεβαίως ο Χρήστος Τσαγανέας ως πατέρας της Καίτης και σκληρός επιχειρηματίας.Αν για τον Μίμη Φωτόπουλο, σταθερή αξία και πάντα αξιόπιστος, μετρημένος και ιδιαιτέρως προσαρμοστικός στον χαρακτήρα που υποδύεται, είναι ακόμη ένας εξαιρετικός ρόλος που προστίθεται στη μακρά σταδιοδρομία του, για τον Βασίλη Αυλωνίτη είναι ένας πραγματικός θρίαμβος. Εγκαταλείποντας, εν πολλοίς, τις μανιέρες του, τις υπερβολές του και πιάνοντας το σφιγμό του χαρακτήρα που υποδύεται, θα κάνει την καλύτερη πρωταγωνιστική του ερμηνεία στον κινηματογράφο, διαψεύδοντας παταγωδώς τον Φίνο. Απ' την άλλη, η Καρέζη, είναι ιδανική ενζενί, πανέμορφη και με μια πολύτιμη φρεσκάδα για τον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ ο Αλεξανδράκης δικαιώνει την ύπαρξή του ακόμη και ως φωτογραφία πάνω στη λατέρνα...Στα ατού της ταινίας και ο Αριστείδης Καρύδης - Φουκς, με την υπέροχη και έμπλεη συναισθημάτων φωτογραφία του, ο Ντίνος Κατσουρίδης, ο άνθρωπος πολυεργαλείο του ελληνικού σινεμά, μοντάρει άψογα, ενώ ο Μάνος Χατζιδάκις υπογράφει τη μουσική και συνθέτει τρία αθάνατα τραγούδια («Είμαι άντρας», «Γαρούφαλο στ' αυτί» και «Το φιλί σου είναι μέλι»), με τα πρώτα δύο να γίνονται τεράστιες επιτυχίες.Οι δεκαετίες πέρασαν, με την «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο», που απέκτησε και σίκουελ, το πρώτο στην εγχώρια παραγωγή, μετά από δυο χρόνια, με το επίσης έξοχο φιλμ «Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρύφαλλο», να παραμένει σημείο αναφοράς για το ελληνικό σινεμά, που μέσα από την απλότητά της, κατάφερε να διατηρεί στη μνήμη μας την ξακουστή ανθρωπιά και το μοναδικό φιλότιμο των Ελλήνων.