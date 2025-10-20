Η Γκλόρια Εστέφαν ανακοίνωσε ότι η Ρέιτσελ Ζέγκλερ θα την υποδυθεί στην επερχόμενη ταινία για τη ζωή της
Την Γκλόρια Εστέφαν θα υποδυθεί η Ρέιτσελ Ζέγκλερ στην επερχόμενη ταινία για τη ζωή της.
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως η πολυαναμενόμενη παραγωγή βρίσκεται στα σκαριά εδώ και χρόνια και είναι σίγουρη ότι οι δημιουργοί της βρήκαν την ιδανική πρωταγωνίστρια στο πρόσωπο της 24χρονης σταρ του «West Side Story» και της πρόσφατης επιτυχίας «Evita» του West End.
«Νομίζω ότι είναι καταπληκτική. Ξέρω ότι τα πήγε περίφημα στο "Evita"» δήλωσε στη στήλη «Bizarre» της εφημερίδας «The Sun», η βραβευμένη με οκτώ Grammy καλλιτέχνιδα. «Ακόμα εργαζόμαστε για να πάρουμε το πράσινο φως, καθώς ψάχνουμε το πού και πώς θα γυριστεί. Το φιλμ ετοιμάζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Και έτσι είναι. Δουλεύεις, δουλεύεις, δουλεύεις και μετά ξαφνικά τραβιέται η σκανδάλη και πρέπει να το κάνεις αμέσως. Αλλά είναι υπέροχη» συμπλήρωσε.
Η Εστέφαν υπογράμμισε επίσης, πως έχει ήδη μιλήσει με την ηθοποιό. «Τη "συνάντησα" μέσω zoom. Έχει μια ωραία φωνή και είναι σπουδαία ηθοποιός», ανέφερε, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ζέγκλερ θα δεχτεί τον ρόλο μόλις αυτός της προσφερθεί επίσημα. «Νομίζω ότι θα δεχτεί τον ρόλο. Απλά πρέπει να λάβουμε την τελική έγκριση και είμαστε σχεδόν έτοιμοι» σημείωσε.
Rachel Zegler is officially set to star as Gloria Estefan in an upcoming biopic. 🎬— Film Crave (@_filmcrave) October 17, 2025
🔗 https://t.co/wHkdIvDZn0 pic.twitter.com/stTwQT0BbJ
