Χατζηβασιλείου: Μόνο εμείς αποφασίζουμε για τη διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων, προχωράμε στην έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό

«Οι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί και η διάταξη της Εθνικής Άμυνας αποτελούν αντικείμενο συζήτησης αποκλειστικά της ελληνικής κυβέρνησης και του ΓΕΕΘΑ», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Πέμπτης, σχολιάζοντας παράλληλα και τις ανακοινώσεις στο υπουργικό συμβούλιο για την αύξηση στον κατώτατο μισθό.Στο οικονομικό σκέλος, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ότι «πρακτικά μιλάμε για την έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό». Όπως ανέφερε, από το 2019 μέχρι σήμερα η σωρευτική αύξηση είναι περίπου 3.800 ευρώ τον χρόνο για κάθε εργαζόμενο, κάτι που, όπως είπε, σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω και ότι, όποτε υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας, το αξιοποιεί για να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών.Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα δεν θα συζητούσε με κάποιον τρίτο το τι θα κάνει στα ελληνικά νησιά ή πώς θα μπορούσε να διαθέσει οποιαδήποτε σπιθαμή του ελληνικού χώρου για οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία». Όπως ανέφερε, «ζητήματα που αφορούν στην κυριαρχία μας δεν συζητούνται με τρίτους και η Τουρκία συνεχίζει να διαβάζει τα πράγματα λανθασμένα, ερμηνεύοντας τη στενή συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και την τριμερή με την Κύπρο ως μια αντιτουρκική συμμαχία».Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν επεξεργάζεται κανένα σενάριο πολεμικής εισβολής εναντίον τρίτου και δεν σχηματίζει καμία συμμαχία εναντίον τρίτων. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ελλάδα σήμερα έχει χτίσει ένα τόξο ασφαλείας που ξεκινά από τα Βαλκάνια και φτάνει ως την Ερυθρά Θάλασσα, υπενθυμίζοντας τη συνεργασία με τη Βουλγαρία, την παρουσία στην Κύπρο, καθώς και τη δράση ελληνικών δυνάμεων στο Κέρας της Αφρικής και στον Κόλπο του Άντεν, με τη δράση ελληνικών δυνάμεων στο πλαίσιο της επιχείρησης «ASPIDES».