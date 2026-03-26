Βικτώρια Χαλκίτη: Ο Ακύλας φαίνεται φανταστικό παιδί, θα είναι σίγουρα στην πεντάδα της Eurovision
GALA
Χαίρομαι γιατί είναι τα νέα παιδιά που έχουν ψηφίσει αυτό το τραγούδι, είπε για το Ferto

4 ΣΧΟΛΙΑ
Φανταστικό και διαφορετικό χαρακτήρισε η Βικτώρια Χαλκίτη τον Ακύλα που σε δύο περίπου μήνες θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Η τραγουδίστρια, που έχει συμμετάσχει στα φωνητικά για λογαριασμό της ελληνικής αποστολής σε πολλές διοργανώσεις του διαγωνισμού τραγουδιού, διευκρίνισε πως δεν θα ψήφιζε το κομμάτι Ferto. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε τη δυναμική του και δήλωσε βέβαιη πως θα βρεθεί στην πεντάδα.

«Είμαι χαρούμενη γιατί ο Ακύλας είναι ένα νέο πρόσωπο. Φαίνεται φανταστικό παιδί, αν και δεν τον έχω γνωρίσει. Διαφορετικό. Χαίρομαι γιατί είναι τα νέα παιδιά που έχουν ψηφίσει αυτό το τραγούδι και θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά. Μπορεί να μην είναι ένα τραγούδι που εγώ θα ψήφιζα ή που μου αρέσει, αλλά από την άλλη, έχει γίνει viral και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά και με τη βοήθεια του Φωκά Ευαγγελινού.  Θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα στην πεντάδα», είπε η Βικτώρια Χαλκίτη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια, κλήθηκε να μιλήσει για το τραγιύδι που, σύμφωνα με την ίδια αδικήθηκε. Τότε, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Γιάννας Τερζή στη Eurovision το 2018, χωρίς να προκριθεί στον τελικό. «Τη χρονιά που συμμετείχαμε με τη Γιάννη Τερζή, θεωρώ ότι αδικήθηκε το τραγούδι. Όλοι ξέρουμε ότι η εμφάνιση δεν ήταν η καλύτερη, αλλά θεωρώ ότι το τραγούδι της Γιάννας αδικήθηκε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν τη βοήθησε η εικόνα καθόλου. Πιστεύω ότι αν την είχαν βοηθήσει, θα είχε πάει πάρα πολύ καλά», σημείωσε.

Τέλος, μοιράστηκε μία ιστορία από τη συμμετοχή της Καλομοίρας στον διαγωνισμό τραγουδιού. Συγκεκριμένα, η Βικτώρια Χαλκίτη αποκάλυψε ότι η εκπρόσωπος της Ελλάδας αναγκάστηκε να κάνει ένεση κορτιζόνης για να μπορέσει να τραγουδήσει στον τελικό. «Η Καλομοίρα είναι τόσο δυνατός χαρακτήρας, και όλοι την αγαπήσανε εκεί. Θέλανε όλοι να της πάρουν συνέντευξη και δεν είπε όχι σε κανέναν. Μιλούσε όλη μέρα. Στο τέλος, πριν τον τελικό, είχε κουραστεί τόσο πολύ η φωνή της, που αναγκάστηκε να κάνει ένεση κορτιζόνης για να μπορέσει να τραγουδήσει», περιέγραψε.
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης