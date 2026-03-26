Βικτώρια Χαλκίτη: Ο Ακύλας φαίνεται φανταστικό παιδί, θα είναι σίγουρα στην πεντάδα της Eurovision
Φανταστικό και διαφορετικό χαρακτήρισε η Βικτώρια Χαλκίτη τον Ακύλα που σε δύο περίπου μήνες θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Η τραγουδίστρια, που έχει συμμετάσχει στα φωνητικά για λογαριασμό της ελληνικής αποστολής σε πολλές διοργανώσεις του διαγωνισμού τραγουδιού, διευκρίνισε πως δεν θα ψήφιζε το κομμάτι Ferto. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε τη δυναμική του και δήλωσε βέβαιη πως θα βρεθεί στην πεντάδα.
«Είμαι χαρούμενη γιατί ο Ακύλας είναι ένα νέο πρόσωπο. Φαίνεται φανταστικό παιδί, αν και δεν τον έχω γνωρίσει. Διαφορετικό. Χαίρομαι γιατί είναι τα νέα παιδιά που έχουν ψηφίσει αυτό το τραγούδι και θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά. Μπορεί να μην είναι ένα τραγούδι που εγώ θα ψήφιζα ή που μου αρέσει, αλλά από την άλλη, έχει γίνει viral και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά και με τη βοήθεια του Φωκά Ευαγγελινού. Θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα στην πεντάδα», είπε η Βικτώρια Χαλκίτη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 26 Μαρτίου.
Στη συνέχεια, κλήθηκε να μιλήσει για το τραγιύδι που, σύμφωνα με την ίδια αδικήθηκε. Τότε, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Γιάννας Τερζή στη Eurovision το 2018, χωρίς να προκριθεί στον τελικό. «Τη χρονιά που συμμετείχαμε με τη Γιάννη Τερζή, θεωρώ ότι αδικήθηκε το τραγούδι. Όλοι ξέρουμε ότι η εμφάνιση δεν ήταν η καλύτερη, αλλά θεωρώ ότι το τραγούδι της Γιάννας αδικήθηκε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν τη βοήθησε η εικόνα καθόλου. Πιστεύω ότι αν την είχαν βοηθήσει, θα είχε πάει πάρα πολύ καλά», σημείωσε.
Τέλος, μοιράστηκε μία ιστορία από τη συμμετοχή της Καλομοίρας στον διαγωνισμό τραγουδιού. Συγκεκριμένα, η Βικτώρια Χαλκίτη αποκάλυψε ότι η εκπρόσωπος της Ελλάδας αναγκάστηκε να κάνει ένεση κορτιζόνης για να μπορέσει να τραγουδήσει στον τελικό. «Η Καλομοίρα είναι τόσο δυνατός χαρακτήρας, και όλοι την αγαπήσανε εκεί. Θέλανε όλοι να της πάρουν συνέντευξη και δεν είπε όχι σε κανέναν. Μιλούσε όλη μέρα. Στο τέλος, πριν τον τελικό, είχε κουραστεί τόσο πολύ η φωνή της, που αναγκάστηκε να κάνει ένεση κορτιζόνης για να μπορέσει να τραγουδήσει», περιέγραψε.
