ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: Είμαστε μια χαρά, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν
GALA
Δήμητρα Αλεξανδράκη Δημήτρης Αλεξάνδρου

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: Είμαστε μια χαρά, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν

Ό,τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό, δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη, ξεκαθάρισε το μοντέλο

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: Είμαστε μια χαρά, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου τοποθετήθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, ξεκαθαρίζοντας πως πλέον οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί.

Το μοντέλο που είχε προχωρήσει τους προηγούμενους μήνες σε κάποιες αιχμηρές δηλώσεις κατά του φίλου της τόνισε πως ό,τι  συνέβη αφορά αποκλειστικά τους δυο τους και δεν σχετίζεται με τον χωρισμό του φίλου της από την Ιωάννα Τούνη, με την οποία επίσης διατηρεί πολύ στενή φιλική σχέση.  Όπως είπε, δεν οφείλει να λογοδοτήσει σε κανέναν ούτε να δώσει εξηγήσεις για το πρόβλημα που υπήρξε ανάμεσά τους. 

«Είμαστε μια χαρά με τον Δημήτρη, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Ό,τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό. Δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη. Έχω προσπαθήσει να το ξεκαθαρίσω ένα εκατομμύριο φορές και όλο φαίνεται αλλιώς. Τώρα είναι όλα μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη στη διαδικτυακή εκπομπή της.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα με το 32:00
ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ;


Ειδήσεις σήμερα:

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Θλίψη για τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον: Η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της και η τελευταία φωτογραφία

Στο Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση: «Του γνωστού;» ρώτησε ο Χρήστος Μάστορας
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης