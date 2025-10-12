Δήμητρα Αλεξανδράκη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: Είμαστε μια χαρά, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν
Δήμητρα Αλεξανδράκη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: Είμαστε μια χαρά, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν
Ό,τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό, δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη, ξεκαθάρισε το μοντέλο
Για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου τοποθετήθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, ξεκαθαρίζοντας πως πλέον οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί.
Το μοντέλο που είχε προχωρήσει τους προηγούμενους μήνες σε κάποιες αιχμηρές δηλώσεις κατά του φίλου της τόνισε πως ό,τι συνέβη αφορά αποκλειστικά τους δυο τους και δεν σχετίζεται με τον χωρισμό του φίλου της από την Ιωάννα Τούνη, με την οποία επίσης διατηρεί πολύ στενή φιλική σχέση. Όπως είπε, δεν οφείλει να λογοδοτήσει σε κανέναν ούτε να δώσει εξηγήσεις για το πρόβλημα που υπήρξε ανάμεσά τους.
«Είμαστε μια χαρά με τον Δημήτρη, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Ό,τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό. Δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη. Έχω προσπαθήσει να το ξεκαθαρίσω ένα εκατομμύριο φορές και όλο φαίνεται αλλιώς. Τώρα είναι όλα μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη στη διαδικτυακή εκπομπή της.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα με το 32:00
Το μοντέλο που είχε προχωρήσει τους προηγούμενους μήνες σε κάποιες αιχμηρές δηλώσεις κατά του φίλου της τόνισε πως ό,τι συνέβη αφορά αποκλειστικά τους δυο τους και δεν σχετίζεται με τον χωρισμό του φίλου της από την Ιωάννα Τούνη, με την οποία επίσης διατηρεί πολύ στενή φιλική σχέση. Όπως είπε, δεν οφείλει να λογοδοτήσει σε κανέναν ούτε να δώσει εξηγήσεις για το πρόβλημα που υπήρξε ανάμεσά τους.
«Είμαστε μια χαρά με τον Δημήτρη, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Ό,τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό. Δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη. Έχω προσπαθήσει να το ξεκαθαρίσω ένα εκατομμύριο φορές και όλο φαίνεται αλλιώς. Τώρα είναι όλα μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη στη διαδικτυακή εκπομπή της.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα με το 32:00
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα