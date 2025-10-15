Ο Κέβιν Φέντερλαϊν υποστηρίζει ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τον απάτησε με χορεύτριά της στην αρχή της σχέσης τους
Ο Κέβιν Φέντερλαϊν υποστηρίζει ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τον απάτησε με χορεύτριά της στην αρχή της σχέσης τους
Στο επερχόμενο βιβλίο του ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας περιγράφει τη σχέση τους που διήρκησε τρία χρόνια
Ο Κέβιν Φέντερλαϊν ισχυρίζεται στο επερχόμενο βιβλίο του ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς τον απάτησε με μία χορεύτρια της στο ξεκίνημα της σχέσης τους.
Σε απόσπασμα από το «You Thought You Knew» ο DJ και χορευτής, που υπήρξε παντρεμένος με την 43χρονη σταρ για τρία χρόνια, περιγράφει μια συγκεκριμένη βραδιά με τη Σπίαρς στο Άμστερνταμ το 2004. Μαζί τους ήταν μέλη του επιτελείου της περιοδείας της «Onyx Hotel Tour», ανάμεσά τους και η Τερέσα Εσπινόσα, η οποία είχε συστήσει τον Φέντερλαϊν στην τραγουδίστρια έναν μήνα νωρίτερα.
Αφού επέστρεψαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, η Σπίαρς φέρεται να είπε στον Φέντερλαϊν ότι θα γυρνούσε αμέσως. «Καθώς περνούσε η ώρα, άρχισα να αναρωτιέμαι γιατί αργεί τόσο. Σκεφτόμουν ότι ίσως έπιασε κουβέντα με κάποιον ή ότι τακτοποιούσε κάτι σχετικό με την περιοδεία», γράφει στο βιβλίο.
Όμως, όσο περνούσε η ώρα, ο Φέντερλαϊν αποφάσισε να βγει και να δει πού ήταν η τότε σύντροφός του. «Καθώς περνούσα μπροστά από ένα από τα δωμάτια, έριξα μια ματιά μέσα — και πάγωσα. Εκεί ήταν», ισχυρίζεται. «Η Τερέσα καθόταν στην άκρη του κρεβατιού. Η Μπρίτνεϊ στεκόταν ανάμεσα στα πόδια της, με τα χέρια στο πρόσωπό της και είχαν ορμήσει η μία στην άλλη. Φιλιόντουσαν κανονικά».
Η Σπίαρς και η Εσπινόσα φέρεται να είδαν τον Φέντερλαϊν, προτού εκείνος επιστρέψει στο δωμάτιό του για να ετοιμάσει τις βαλίτσες του. «Ήθελα απλώς να φύγω», γράφει ο 47χρονος άντρας, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε την τραγουδίστρια πως την άφηνε και έφευγε από τη χώρα.
«Άρχισε να ζητά συγγνώμη, να εξηγεί, να υπόσχεται ότι δεν θα ξανασυμβεί», περιγράφει στο βιβλίο. «Μου είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρά το έπαιρνα, ότι ήταν καταβεβλημένη και πως ήταν ένα λάθος».
Ισχυρίζεται ότι της είπε πως «δεν τον ενδιέφερε μια σχέση που να περιλαμβάνει πάνω από δύο άτομα», προτού τελικά της δώσει ακόμα μία ευκαιρία. «Εκείνες οι εβδομάδες στην Ευρώπη, καθώς πλοηγούμασταν μαζί σε αυτό το συναισθηματικό ναρκοπέδιο, έθεσαν τα θεμέλια της σχέσης μας», προσθέτει.
«Μας δοκίμασαν, μας άλλαξαν και τελικά μας έφεραν πιο κοντά. Ήταν τότε που άρχισα να συνειδητοποιώ το βάθος των αισθημάτων μου. Και, παρότι ο δρόμος μπροστά μας μόνο βέβαιος δεν ήταν, ήξερα ένα πράγμα με σιγουριά: ερωτευόμουν την Μπρίτνεϊ», αναφέρει στη συνέχεια.
Ο Φέντερλαϊ και η Σπίαρς γνωρίστηκαν τον Απρίλιο του 2004 και παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Το πρώην ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν Τζέιμς, τον Σεπτέμβριο του 2005 και τον Σεπτέμβριο του 2006, αντίστοιχα.
Ωστόσο, δύο μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, η σταρ της ποπ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές. Έκτοτε, οι σχέσεις τους υπήρξαν τεταμένες, με αποτέλεσμα ο Σον και ο Τζέιντεν να αποξενωθούν από τη μητέρα τους.
Μέσα στο κλίμα της πρόσφατης επαναπροσέγγισης της Σπίαρς με τα παιδιά τους, ο Φέντερλαϊν ανακοίνωσε ότι κυκλοφορεί ένα βιβλίο, το οποίο εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στη σύντομη περίοδό του στα φώτα της δημοσιότητας ως σύζυγος της ποπ σταρ.
Σε απόσπασμα από το «You Thought You Knew» ο DJ και χορευτής, που υπήρξε παντρεμένος με την 43χρονη σταρ για τρία χρόνια, περιγράφει μια συγκεκριμένη βραδιά με τη Σπίαρς στο Άμστερνταμ το 2004. Μαζί τους ήταν μέλη του επιτελείου της περιοδείας της «Onyx Hotel Tour», ανάμεσά τους και η Τερέσα Εσπινόσα, η οποία είχε συστήσει τον Φέντερλαϊν στην τραγουδίστρια έναν μήνα νωρίτερα.
Αφού επέστρεψαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, η Σπίαρς φέρεται να είπε στον Φέντερλαϊν ότι θα γυρνούσε αμέσως. «Καθώς περνούσε η ώρα, άρχισα να αναρωτιέμαι γιατί αργεί τόσο. Σκεφτόμουν ότι ίσως έπιασε κουβέντα με κάποιον ή ότι τακτοποιούσε κάτι σχετικό με την περιοδεία», γράφει στο βιβλίο.
Όμως, όσο περνούσε η ώρα, ο Φέντερλαϊν αποφάσισε να βγει και να δει πού ήταν η τότε σύντροφός του. «Καθώς περνούσα μπροστά από ένα από τα δωμάτια, έριξα μια ματιά μέσα — και πάγωσα. Εκεί ήταν», ισχυρίζεται. «Η Τερέσα καθόταν στην άκρη του κρεβατιού. Η Μπρίτνεϊ στεκόταν ανάμεσα στα πόδια της, με τα χέρια στο πρόσωπό της και είχαν ορμήσει η μία στην άλλη. Φιλιόντουσαν κανονικά».
Η Σπίαρς και η Εσπινόσα φέρεται να είδαν τον Φέντερλαϊν, προτού εκείνος επιστρέψει στο δωμάτιό του για να ετοιμάσει τις βαλίτσες του. «Ήθελα απλώς να φύγω», γράφει ο 47χρονος άντρας, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε την τραγουδίστρια πως την άφηνε και έφευγε από τη χώρα.
Kevin Federline claims Britney Spears cheated on him with female backup dancer in bombshell memoir https://t.co/YVUmDI5kZW pic.twitter.com/ugt7MiU9XO— Page Six (@PageSix) October 15, 2025
Ισχυρίζεται ότι της είπε πως «δεν τον ενδιέφερε μια σχέση που να περιλαμβάνει πάνω από δύο άτομα», προτού τελικά της δώσει ακόμα μία ευκαιρία. «Εκείνες οι εβδομάδες στην Ευρώπη, καθώς πλοηγούμασταν μαζί σε αυτό το συναισθηματικό ναρκοπέδιο, έθεσαν τα θεμέλια της σχέσης μας», προσθέτει.
«Μας δοκίμασαν, μας άλλαξαν και τελικά μας έφεραν πιο κοντά. Ήταν τότε που άρχισα να συνειδητοποιώ το βάθος των αισθημάτων μου. Και, παρότι ο δρόμος μπροστά μας μόνο βέβαιος δεν ήταν, ήξερα ένα πράγμα με σιγουριά: ερωτευόμουν την Μπρίτνεϊ», αναφέρει στη συνέχεια.
Ο Φέντερλαϊ και η Σπίαρς γνωρίστηκαν τον Απρίλιο του 2004 και παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Το πρώην ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν Τζέιμς, τον Σεπτέμβριο του 2005 και τον Σεπτέμβριο του 2006, αντίστοιχα.
Ωστόσο, δύο μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, η σταρ της ποπ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές. Έκτοτε, οι σχέσεις τους υπήρξαν τεταμένες, με αποτέλεσμα ο Σον και ο Τζέιντεν να αποξενωθούν από τη μητέρα τους.
Μέσα στο κλίμα της πρόσφατης επαναπροσέγγισης της Σπίαρς με τα παιδιά τους, ο Φέντερλαϊν ανακοίνωσε ότι κυκλοφορεί ένα βιβλίο, το οποίο εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στη σύντομη περίοδό του στα φώτα της δημοσιότητας ως σύζυγος της ποπ σταρ.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
Νέο ντοκιμαντέρ για την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα - «Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες»
«Πρώτη προτεραιότητα η μάχη κατά της ακρίβειας» - Βίντεο Μητσοτάκη για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ
Ένας 82χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε γιατρός στη μέση του δρόμου: «Μου έριξε δύο μπουνιές και έπεσα κάτω»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα