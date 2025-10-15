Ο πρώτος σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς επιτίθεται στον Κέβιν Φέντερλαϊν για την κυκλοφορία βιβλίου που αφορά στον γάμο του με την τραγουδίστρια

Τέλος, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, μιλώντας στο Entertainment Tonight για τα κίνητρά του, απάντησε στο αν η συγγραφή του βιβλίου συνδέεται με τη λήξη των πληρωμών διατροφής: «Θες να το πιάσουμε από εκεί; Εντάξει. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν θέλω το βιβλίο να πάει καλά. Εύχομαι να πουλήσω ένα εκατομμύριο αντίτυπα ή και περισσότερα. Όμως τα χρήματα δεν είναι η ρίζα αυτής της ιστορίας, και ποτέ δεν ήταν», υποστήριξε.