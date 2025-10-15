Ο πρώτος σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς επιτίθεται στον Κέβιν Φέντερλαϊν για την κυκλοφορία βιβλίου που αφορά στον γάμο του με την τραγουδίστρια
Ο πρώτος σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς επιτίθεται στον Κέβιν Φέντερλαϊν για την κυκλοφορία βιβλίου που αφορά στον γάμο του με την τραγουδίστρια
Δεν μπορείς να ξαναγράψεις την ιστορία χωρίς να αναλάβεις την ευθύνη σου, γράφει ο Τζέισον Αλεξάντερ
Τον Κέβιν Φέντερλαϊν επέκρινε δημόσια ο πρώτος σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Τζέισον Αλεξάντερ για το επερχόμενο αποκαλυπτικό του βιβλίο, παίρνοντας θέση υπέρ της τραγουδίστριας και κατηγορώντας τον πρώην της για «διαστρέβλωση της αλήθειας». Σε ανάρτησή του στο Instagram την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο 43χρονος, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη σταρ για μόλις 55 ώρες τον Ιανουάριο του 2004, στράφηκε εναντίον του Κέβιν Φέντερλαϊν.
«Κέβιν, δεν μπορείς να ξαναγράψεις την ιστορία χωρίς να αναλάβεις την ευθύνη για τον ρόλο σου», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής του. «Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το βιβλίο σου δίνει έμφαση στο να παρουσιάσει την Μπρίτνεϊ με αρνητικό τρόπο. Ως κάποιος που γνωρίζει την Μπρίτνεϊ σχεδόν όλη του τη ζωή, όχι μόνο ως πρώην σύζυγός της, αλλά και ως φίλος που έχει δει τι έχει περάσει, δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. Κέβιν, δεν μπορείς να πεις τη μισή ιστορία, ειδικά όταν ήσουν στο κέντρο της», συνέχισε.
Ο Τζέισον Αλεξάντερ, παιδικός φίλος της τραγουδίστριας, την οποία παντρεύτηκε ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ στο Λας Βέγκας πριν ο γάμος ακυρωθεί, κατηγόρησε τον Κέβιν Φέντερλαϊν ότι επιχειρεί να παρουσιαστεί ως «αθώος θεατής» στο επερχόμενο βιβλίο του «You Thought You Knew», ενώ ήταν παρών στις δυσκολότερες στιγμές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.
«Αυτό δεν είναι το τι συνέβη. Ήσουν ο σύζυγός της. Έπρεπε να είσαι ο προστάτης της. Αντί γι’ αυτό, διασκέδαζες δίπλα της, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το χάος… Ήσουν εκεί για όλα αυτά. Δεν προσπαθούσες να τη σώσεις, τρεφόσουν από όλο αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή του
Το βιβλίο «You Thought You Knew» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Us Weekly, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, που υπήρξε σύζυγος της ΜπρίτνεΪ Σπίαρς από το 2004 έως το 2007, σκοπεύει να «παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της ιστορίας απευθείας από το στόμα του ίδιου».
Ωστόσο, εκπρόσωπος της ποπ σταρ απάντησε μέσω δήλωσης στο Us Weekly ότι το βιβλίο του Κέβιν Φέντερλαϊν αποτελεί άλλη μία προσπάθεια να κερδίσει οικονομικά εις βάρος της. «Με την κυκλοφορία των πρώτων αποσπασμάτων, για άλλη μια φορά ο Κέβιν και άλλοι εκμεταλλεύονται τη Μπρίτνεϊ για κέρδος κι είναι λυπηρό, ειδικά όταν αυτό συμβαίνει μετά τη λήξη της υποχρέωσης καταβολής διατροφής. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα παιδιά της, ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν Τζέιμς, και η ευημερία τους εν μέσω όλου αυτού του θορύβου», αναφέρει η ανακοίνωση.
Ο Τζέισον Αλεξάντερ τόνισε το ίδιο ακριβώς, απευθυνόμενος στον Κέβιν Φέντερλαϊν: «Δεν έφυγες με άδεια χέρια. Έφυγες με την πλήρη επιμέλεια, τη διατροφή και έναν τρόπο ζωής χρηματοδοτούμενο από την ίδια γυναίκα από την οποία τώρα προσπαθείς να αποστασιοποιηθείς. Ας είμαστε ειλικρινείς, έγινας εκατομμυριούχος από τον πόνο της. Και τώρα θέλεις να παρουσιαστείς ως ο ώριμος, ο άντρας που κράτησε τα πάντα όρθια; Όχι. Αυτό δεν είναι ωριμότητα, είναι αναθεώρηση».
Στη συνέχεια κάλεσε τον Κέβιν Φέντερλαϊν να «πει την αλήθεια» για τη δική του στάση στον σχεδόν τριετή τους γάμο: «Οι νύχτες που διασκέδαζες. Οι φορές που της γύρισες την πλάτη. Οι τρόποι που εκμεταλλεύτηκες τα μέσα και το δικαστικό σύστημα προς όφελός σου. Έπαιξες το παιχνίδι, Κέβιν. Τώρα απλώς θες να το ξεχάσεις, γιατί δεν ταιριάζει στην εικόνα που προσπαθείς να πουλήσεις».
Ο Τζέισον Αλεξάντερ ολοκλήρωσε την ανάρτηση υπερασπιζόμενος την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, γράφοντας πριν υπογράψει με το πλήρες όνομά του: «Η Μπρίτνεϊ έχει περάσει ήδη αρκετά. Θες να πεις τη δική σου πλευρά; Κανένα πρόβλημα. Αλλά μην παριστάνεις το θύμα ή τον ήρωα. Να είσαι αληθινός. Να αναλάβεις ευθύνη. Γιατί όσοι ήμασταν πραγματικά εκεί, όσοι νοιαζόμασταν για εκείνη και όχι για τη φήμη, θυμόμαστε πώς έγιναν πραγματικά τα πράγματα. Και δεν αγοράζουμε την αναθεωρημένη εκδοχή σου».
Το βιβλίο του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκλονιστικούς ισχυρισμούς για τη συμπεριφορά της τραγουδίστριας στο σπίτι με τα παιδιά τους. Σε απόσπασμα που δημοσίευσε The New York Times, ο ίδιος ισχυρίζεται: «Τα παιδιά ξυπνούσαν μερικές φορές τη νύχτα και την έβρισκαν να στέκεται σιωπηλά στην πόρτα, να τα κοιτάζει να κοιμούνται, κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι. Μετά απλώς γύριζε και έφευγε χωρίς εξήγηση».
«Κέβιν, δεν μπορείς να ξαναγράψεις την ιστορία χωρίς να αναλάβεις την ευθύνη για τον ρόλο σου», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής του. «Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το βιβλίο σου δίνει έμφαση στο να παρουσιάσει την Μπρίτνεϊ με αρνητικό τρόπο. Ως κάποιος που γνωρίζει την Μπρίτνεϊ σχεδόν όλη του τη ζωή, όχι μόνο ως πρώην σύζυγός της, αλλά και ως φίλος που έχει δει τι έχει περάσει, δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. Κέβιν, δεν μπορείς να πεις τη μισή ιστορία, ειδικά όταν ήσουν στο κέντρο της», συνέχισε.
Britney Spears' first husband, Jason Alexander, publicly condemned Kevin Federline's upcoming tell-all memoir. https://t.co/v9g3v9c23d— Us Weekly (@usweekly) October 15, 2025
«Αυτό δεν είναι το τι συνέβη. Ήσουν ο σύζυγός της. Έπρεπε να είσαι ο προστάτης της. Αντί γι’ αυτό, διασκέδαζες δίπλα της, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το χάος… Ήσουν εκεί για όλα αυτά. Δεν προσπαθούσες να τη σώσεις, τρεφόσουν από όλο αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή του
Το βιβλίο «You Thought You Knew» αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Us Weekly, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, που υπήρξε σύζυγος της ΜπρίτνεΪ Σπίαρς από το 2004 έως το 2007, σκοπεύει να «παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της ιστορίας απευθείας από το στόμα του ίδιου».
Ωστόσο, εκπρόσωπος της ποπ σταρ απάντησε μέσω δήλωσης στο Us Weekly ότι το βιβλίο του Κέβιν Φέντερλαϊν αποτελεί άλλη μία προσπάθεια να κερδίσει οικονομικά εις βάρος της. «Με την κυκλοφορία των πρώτων αποσπασμάτων, για άλλη μια φορά ο Κέβιν και άλλοι εκμεταλλεύονται τη Μπρίτνεϊ για κέρδος κι είναι λυπηρό, ειδικά όταν αυτό συμβαίνει μετά τη λήξη της υποχρέωσης καταβολής διατροφής. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα παιδιά της, ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν Τζέιμς, και η ευημερία τους εν μέσω όλου αυτού του θορύβου», αναφέρει η ανακοίνωση.
Ο Τζέισον Αλεξάντερ τόνισε το ίδιο ακριβώς, απευθυνόμενος στον Κέβιν Φέντερλαϊν: «Δεν έφυγες με άδεια χέρια. Έφυγες με την πλήρη επιμέλεια, τη διατροφή και έναν τρόπο ζωής χρηματοδοτούμενο από την ίδια γυναίκα από την οποία τώρα προσπαθείς να αποστασιοποιηθείς. Ας είμαστε ειλικρινείς, έγινας εκατομμυριούχος από τον πόνο της. Και τώρα θέλεις να παρουσιαστείς ως ο ώριμος, ο άντρας που κράτησε τα πάντα όρθια; Όχι. Αυτό δεν είναι ωριμότητα, είναι αναθεώρηση».
Στη συνέχεια κάλεσε τον Κέβιν Φέντερλαϊν να «πει την αλήθεια» για τη δική του στάση στον σχεδόν τριετή τους γάμο: «Οι νύχτες που διασκέδαζες. Οι φορές που της γύρισες την πλάτη. Οι τρόποι που εκμεταλλεύτηκες τα μέσα και το δικαστικό σύστημα προς όφελός σου. Έπαιξες το παιχνίδι, Κέβιν. Τώρα απλώς θες να το ξεχάσεις, γιατί δεν ταιριάζει στην εικόνα που προσπαθείς να πουλήσεις».
Ο Τζέισον Αλεξάντερ ολοκλήρωσε την ανάρτηση υπερασπιζόμενος την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, γράφοντας πριν υπογράψει με το πλήρες όνομά του: «Η Μπρίτνεϊ έχει περάσει ήδη αρκετά. Θες να πεις τη δική σου πλευρά; Κανένα πρόβλημα. Αλλά μην παριστάνεις το θύμα ή τον ήρωα. Να είσαι αληθινός. Να αναλάβεις ευθύνη. Γιατί όσοι ήμασταν πραγματικά εκεί, όσοι νοιαζόμασταν για εκείνη και όχι για τη φήμη, θυμόμαστε πώς έγιναν πραγματικά τα πράγματα. Και δεν αγοράζουμε την αναθεωρημένη εκδοχή σου».
Το βιβλίο του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκλονιστικούς ισχυρισμούς για τη συμπεριφορά της τραγουδίστριας στο σπίτι με τα παιδιά τους. Σε απόσπασμα που δημοσίευσε The New York Times, ο ίδιος ισχυρίζεται: «Τα παιδιά ξυπνούσαν μερικές φορές τη νύχτα και την έβρισκαν να στέκεται σιωπηλά στην πόρτα, να τα κοιτάζει να κοιμούνται, κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι. Μετά απλώς γύριζε και έφευγε χωρίς εξήγηση».
Τέλος, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, μιλώντας στο Entertainment Tonight για τα κίνητρά του, απάντησε στο αν η συγγραφή του βιβλίου συνδέεται με τη λήξη των πληρωμών διατροφής: «Θες να το πιάσουμε από εκεί; Εντάξει. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν θέλω το βιβλίο να πάει καλά. Εύχομαι να πουλήσω ένα εκατομμύριο αντίτυπα ή και περισσότερα. Όμως τα χρήματα δεν είναι η ρίζα αυτής της ιστορίας, και ποτέ δεν ήταν», υποστήριξε.
Ειδήσεις σήμερα:
«Πλατεία Καραϊσκάκη προσοχή, κόβουν κ...ς» - Δείτε τα μηνύματα στα γκρουπ στο Viber για τα μπλόκα της Τροχαίας
Τι λένε οι γείτονες του φερομένου ως δράστη της Φοινικούντας - «Είχα να τον δω μέρες, έγινε μετακόμιση στον όροφό του»
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε 29χρονο μοντέλο, ενώ η αστυνομία ήταν έξω από την πόρτα της για να τη σώσει
«Πλατεία Καραϊσκάκη προσοχή, κόβουν κ...ς» - Δείτε τα μηνύματα στα γκρουπ στο Viber για τα μπλόκα της Τροχαίας
Τι λένε οι γείτονες του φερομένου ως δράστη της Φοινικούντας - «Είχα να τον δω μέρες, έγινε μετακόμιση στον όροφό του»
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε 29χρονο μοντέλο, ενώ η αστυνομία ήταν έξω από την πόρτα της για να τη σώσει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα