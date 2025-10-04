Κάσι Βεντούρα: Η ποινή αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των εγκλημάτων του, δήλωσαν οι δικηγόροι της για την καταδίκη του Diddy

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το περιστατικό σημειώθηκε μετά από επεισόδιο σε ένα από τα λεγόμενα «Freak Off» πάρτι. «

είχε καταθέσει

Η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει ότι έφυγε τρέχοντας, ξυπόλυτη, ενώ ο Diddy βρισκόταν στο ντους. «

είχε πει

, ενώ στην ερώτηση αν υπήρξε ποτέ στιγμή που να αντιστάθηκε, είχε απαντήσει: «

Έγινε βίαιο και επέλεξα να φύγω. Ο Σον με ακολούθησε στο διάδρομο δίπλα στους ανελκυστήρες, με άρπαξε, με πέταξε στο έδαφος, με κλώτσησε, προσπάθησε να με σύρει πίσω στο δωμάτιο, πήρε τα πράγματά μουΜε έχει χτυπήσει με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλές φορές για να τις μετρήσωΌχι