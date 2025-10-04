Κάσι Βεντούρα: Η ποινή αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των εγκλημάτων του, δήλωσαν οι δικηγόροι της για την καταδίκη του Diddy
Σε επιστολή της πριν την ανακοίνωση της ποινής, η Βεντούρα περιέγραψε τη σχέση της με τον καλλιτέχνη ως «το πιο τραυματικό και φρικτό κεφάλαιο της ζωής» της - Ο ράπερ καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης
Μετά την καταδίκη του Σον «Diddy» Κομπς σε 50 μήνες φυλάκιση (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία, οι δικηγόροι της πρώην συντρόφου του, Κάσι Βεντούρα, δήλωσαν ότι η ποινή επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα των αδικημάτων.
Παράλληλα, αποκαλύφθηκε η επιστολή που είχε αποστείλει η Βεντούρα στον δικαστή πριν την απόφαση, στην οποία περιέγραψε τις τραυματικές εμπειρίες που έζησε δίπλα στον καλλιτέχνη ως ήταν σε σχέση.
Οι δικηγόροι της, Ντάγκλας Γουίγκντορ και Μέρεντιθ Φάιρτογκ υπογράμμισαν στο «ABC News» ότι «αν και τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει το τραύμα που προκάλεσε ο Κομπς, η ποινή που επιβλήθηκε σήμερα αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των σοβαρών αδικημάτων που διέπραξε». Πρόσθεσαν επίσης: «Είμαστε βέβαιοι ότι με τη στήριξη της οικογένειας και των φίλων της, η κυρία Βεντούρα θα συνεχίσει να θεραπεύεται, γνωρίζοντας ότι το θάρρος και η δύναμή της αποτέλεσαν έμπνευση για τόσους ανθρώπους».
Σε επιστολή που είχε αποστείλει στον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν πριν από την ανακοίνωση της ποινής, η Βεντούρα χαρακτήρισε την εμπειρία της κατάθεσης στο δικαστήριο «το πιο τραυματικό και φρικτό κεφάλαιο της ζωής» της. Περιγράφοντας την περίοδο της σχέσης της με τον Κομπς, ανέφερε ότι ζούσε «σε διαρκή κατάσταση υπερδιέγερσης» και αποκάλυψε: «Ακόμα έχω εφιάλτες και αναδρομές σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική φροντίδα για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου».
Η ίδια εξέφρασε και έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο αντιποίνων: «Οι ανησυχίες μου ότι ο Σον Κομπς ή συνεργοί του θα σταθούν εναντίον μου και της οικογένειάς μου είναι η πραγματικότητά μου. Έχω μετακινήσει την οικογένειά μου εκτός της περιοχής της Νέας Υόρκης και κρατώ όσο πιο χαμηλό προφίλ μπορώ, γιατί φοβάμαι ότι αν αφεθεί ελεύθερος, οι πρώτες του ενέργειες θα είναι ταχεία εκδίκηση εναντίον μου και άλλων που μιλήσαμε για την κακοποίησή του στη δίκη».
Η ποινή που επιβλήθηκε στον ράπερ είναι αυστηρότερη από αυτή που είχε ζητήσει η νομική ομάδα του Diddy, η οποία υποστήριζε ότι θα έπρεπε να του επιβληθεί φυλάκιση 14 μηνών. Οι εισαγγελείς, αντίθετα, είχαν ζητήσει κάθειρξη 11 ετών.
Κατά τη διάρκεια της δίκης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο Σον Κομπς απευθύνθηκε στον δικαστή Άαρον Σουμπραμανιάν ζητώντας επιείκεια. «Ήμουν αηδιαστικός, ντροπιαστικός και άρρωστος», είπε, έχοντας μπροστά του μια Βίβλο στο τραπέζι της υπεράσπισης. Ο Κομπς ζήτησε συγγνώμη όχι μόνο από τα θύματα της υπόθεσης, αλλά και «από όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο δικαστής, απευθυνόμενος στον Diddy, αναγνώρισε ότι πρόκειται για έναν αυτοδημιούργητο καλλιτέχνη, ο οποίος έχει επιδείξει φιλανθρωπική δράση, έχει στηρίξει την αφροαμερικανική κοινότητα και διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του. Ωστόσο, απέρριψε την εκδοχή που παρουσίασε η υπεράσπιση, σύμφωνα με την οποία οι σχέσεις του με την πρώην σύντροφό του, Κάσι Βεντούρα, και το δεύτερο θύμα της υπόθεσης ήταν ερωτικές και συναινετικές. «Τις κακοποίησες — σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά», υπογράμμισε ο δικαστής, προσθέτοντας πως και οι δύο γυναίκες φέρουν τραύματα που θα τις συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή.
Η Κάσι Βεντούρα, έγκυος τότε στο τρίτο της παιδί, ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα και περιέγραψε τις σωματικές και ψυχολογικές επιθέσεις που, όπως κατέθεσε, υπέστη για περισσότερο από δέκα χρόνια. Μίλησε για πράξεις εξευτελισμού, για εξαναγκασμό σε οργανωμένα σεξουαλικά πάρτι και όργια, καθώς και για επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας.
«Δεν ήμουν γυναίκα, ήμουν αντικείμενο. Ό,τι συνέβαινε, συνέβαινε επειδή το ήθελε εκείνος», δήλωσε η Βεντούρα, περιγράφοντας την απόλυτη απώλεια ελέγχου στη ζωή της.
Καρέ καρέ είχαν παρακολουθήσει οι ένορκοι το σοκαριστικό βίντεο από την άγρια επίθεση του Σον «Ντίντι» Κομπς εναντίον της τραγουδίστριας Κάσι Βεντούρα. Το υλικό, που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε ξενοδοχείο το 2016, προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στη δικαστική αίθουσα κατά τη δεύτερη μέρα της πολύκροτης δίκης για σεξουαλική εκμετάλλευση και σωματική βία.
Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό της
Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό της
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το περιστατικό σημειώθηκε μετά από επεισόδιο σε ένα από τα λεγόμενα «Freak Off» πάρτι. «Έγινε βίαιο και επέλεξα να φύγω. Ο Σον με ακολούθησε στο διάδρομο δίπλα στους ανελκυστήρες, με άρπαξε, με πέταξε στο έδαφος, με κλώτσησε, προσπάθησε να με σύρει πίσω στο δωμάτιο, πήρε τα πράγματά μου», είχε καταθέσει.
Η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει ότι έφυγε τρέχοντας, ξυπόλυτη, ενώ ο Diddy βρισκόταν στο ντους. «Με έχει χτυπήσει με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλές φορές για να τις μετρήσω», είχε πει, ενώ στην ερώτηση αν υπήρξε ποτέ στιγμή που να αντιστάθηκε, είχε απαντήσει: «Όχι».
